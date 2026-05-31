Na javnim površinama srpska policija danas je organizovala tehnički zbor gde građani mogu da vide naoružanje, borbena vozila, helikoptere i opremu koju koriste specijalne jedinice.

Pripadnici MUP-a redovno izvode i pokazne vežbe spasavanja i hapšenja, tokom te manifestacije, a novoprimljeni pripadnici MUP-a polažu svečanu zakletvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije proslavlja danas svoju slavu Duhovi koja je ujedno i Dan ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije Republike Srbije.

Taj dan je izabran u čast sećanja na presudnu ulugu Srpske Žandarmerije u sukobima sa Turcima kod Čukur česme 1862. godine, ali i tokom turskog bombardovanja Beograda koje je usledilo narednog dana.

Tog dana došlo je do manjeg sukoba oko točenja vode između dečaka šegrta Save Petkovića i turskih vojnika koji je završen ubistvom srpskog dečaka. Ovo ubistvo je predstavljalo povod da grupa Srba napadne turske vojnike, što je rezultiralo ubistvima srpskog terdžumana, posrednika kod turske vlasti, Sime Nešića i žandara Đorđa Nišlije.

Ti događaji ostali su upamćeni kao jedan od važnih trenutaka u borbi Srbije za jačanje državnosti i bezbednosnih institucija.

Obeležavanje Dana MUP-a i Dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši državni zvaničnici.

Tokom proslave zvaničnici MUP-a polažu vence na spomen-obeležja stradalim pripadnicima policije.

Konjica Policijske brigade i policijski orkestar svečano juče, uoči Dana policije, defilovali centralnim gradskim ulicama do Kalemegdana, a u defileu su učestvovali i pripadnici Žandarmerije, SAJ-a, saobraćajne, granične policije i vatrogasci.