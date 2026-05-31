Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, koja će biti održana u Palati Srbija.

Svečana akademija počeće u 11.00 časova u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika.

Obeležavanje Dana MUP-a i Dana policije jedan je od najvažnijih datuma za pripadnike srpske policije i bezbednosnih struktura, a svake godine centralnoj ceremoniji prisustvuju najviši državni zvaničnici.

Očekuje se da će tokom akademije biti istaknuta uloga policije u očuvanju bezbednosti države, borbi protiv kriminala i zaštiti građana, kao i značaj modernizacije i jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova.