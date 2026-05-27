Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)

Međunarodni komitet za spasavanje (IRC) upozorio je da se nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi daleko brže od svih napora da se situacija stavi pod kontrolu.

Ova humanitarna organizacija sa sedištem u Njujorku, koja je osnovana još 1933. godine, naglasila je da bi trenutno žarište moglo da postane najsmrtonosnije u istoriji ako se odmah ne pokrene hitna međunarodna akcija.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u zemlji je već zabeleženo više od 900 sumnjivih slučajeva obolevanja i 220 sumnjivih smrtnih ishoda.

Da je situacija potpuno izmakla kontroli dokazuje i činjenica da se zaraza već proširila na susednu Ugandu, gde je potvrđeno 7 slučajeva, među kojima je i jedan smrtni ishod.

Opasni bundibugijo soj nema vakcinu



Trenutnu epidemiju pokreće izuzetno retka vrsta virusa pod nazivom Bundibugijo za koju još uvek ne postoji proverena vakcina, što napore za zaustavljanje zaraze čini ekstremno teškim.

Potpredsednik odeljenja za hitne slučajeve u Međunarodnom komitetu za spasavanje Bob Kičen izjavio je da svi alarmantni znaci blješte crveno.

On je upozorio da je istočni deo DR Kongo danas mnogo nestabilniji i slabije pripremljen nego tokom velike epidemije koja je trajala od 2018. do 2020. godine i koja je odnela više od 2.000 ljudskih života.

Kičen je naglasio da su stalni regionalni sukobi i drastično smanjenje globalnog finansiranja potpuno uništili odbranu zemlje u najgorem mogućem trenutku, a tim povodom oglasio se danas i direktor SZO Tedros Gebrejesus.

Volonteri Crvenog krsta umrli nakon sahranjivanja tela

Koliko je situacija na terenu opasna pokazuje i podatak da su prošle nedelje trojica volontera Crvenog krsta izgubila život u provinciji Ituri, koja je ujedno i sam epicentar ove zaraze.

Predstavnici Crvenog krsta su potvrdili da su volonteri Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo i Adžiko Čandiru Vivijane preminuli nakon što su se najverovatnije zarazili opasnim virusom tokom procesa sahranjivanja i rukovanja telima preminulih pacijenata.