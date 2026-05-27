Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)

Da je situacija potpuno izmakla kontroli dokazuje i činjenica da se zaraza već proširila na susednu državu!


Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.18:28
0
Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)
EPA/ISAAC KASAMANI
U sve se meša: Garantujemo da niste probali kivi na ove načine, poslastice kojima ćete se vraćati U sve se meša: Garantujemo da niste probali kivi na ove načine, poslastice kojima ćete se vraćati
Prethodna vest
"Imam traume i noćne more" Sin Snežana Đurišić o mučenju i presudi, otišao mu na vrata, pa doživeo šok reakciju!
Ataimages/Društvene mreže/Ilustracija
 "Imam traume i noćne more" Sin Snežana Đurišić o mučenju i presudi, otišao mu na vrata, pa doživeo šok reakciju!
Sledeća vest

Međunarodni komitet za spasavanje (IRC) upozorio je da se nova epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi daleko brže od svih napora da se situacija stavi pod kontrolu.

Ova humanitarna organizacija sa sedištem u Njujorku, koja je osnovana još 1933. godine, naglasila je da bi trenutno žarište moglo da postane najsmrtonosnije u istoriji ako se odmah ne pokrene hitna međunarodna akcija.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u zemlji je već zabeleženo više od 900 sumnjivih slučajeva obolevanja i 220 sumnjivih smrtnih ishoda.

Da je situacija potpuno izmakla kontroli dokazuje i činjenica da se zaraza već proširila na susednu Ugandu, gde je potvrđeno 7 slučajeva, među kojima je i jedan smrtni ishod.

 

Ebola u Kongu

Opasni bundibugijo soj nema vakcinu


Trenutnu epidemiju pokreće izuzetno retka vrsta virusa pod nazivom Bundibugijo za koju još uvek ne postoji proverena vakcina, što napore za zaustavljanje zaraze čini ekstremno teškim.

Potpredsednik odeljenja za hitne slučajeve u Međunarodnom komitetu za spasavanje Bob Kičen izjavio je da svi alarmantni znaci blješte crveno.

On je upozorio da je istočni deo DR Kongo danas mnogo nestabilniji i slabije pripremljen nego tokom velike epidemije koja je trajala od 2018. do 2020. godine i koja je odnela više od 2.000 ljudskih života.

Kičen je naglasio da su stalni regionalni sukobi i drastično smanjenje globalnog finansiranja potpuno uništili odbranu zemlje u najgorem mogućem trenutku, a tim povodom oglasio se danas i direktor SZO Tedros Gebrejesus.

Volonteri Crvenog krsta umrli nakon sahranjivanja tela

Koliko je situacija na terenu opasna pokazuje i podatak da su prošle nedelje trojica volontera Crvenog krsta izgubila život u provinciji Ituri, koja je ujedno i sam epicentar ove zaraze.

Predstavnici Crvenog krsta su potvrdili da su volonteri Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo i Adžiko Čandiru Vivijane preminuli nakon što su se najverovatnije zarazili opasnim virusom tokom procesa sahranjivanja i rukovanja telima preminulih pacijenata.

Ebola je smrtonosna bolest koja je prvi put identifikovana još 1976. godine, a njeni glavni simptomi uključuju iznenadnu visoku temperaturu, opštu slabost organizma, tešku dijareju, povraćanje i opasna unutrašnja i spoljašnja krvarenja.

(Alo.rs/Euronews)

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 32
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Komentari (0)

Svet

Udarno! Rusija sklopila vojni sporazum sa bivšim neprijateljem
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Udarno! Rusija sklopila vojni sporazum sa bivšim neprijateljem

19:13 | 0
"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!
Foto: Printscreen/Youtube

"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!

18:37 | 0
NATO sprema lov na ruske generale?! Nemački komandosi u brutalnoj akciji
Nemački specijalci u akciji

NATO sprema lov na ruske generale?! Nemački komandosi u brutalnoj akciji

17:58 | 0
"Super el Ninjo" seje smrt po Evropi! Ljudi padaju mrtvi po ulicama od vrućina
EPA/SEBASTIEN NOGIER

"Super el Ninjo" seje smrt po Evropi! Ljudi padaju mrtvi po ulicama od vrućina

17:49 | 0
NATO avioni iznad Kine! Aktivirala se kineska vojska
Foto: Printscreen | Printscreen

NATO avioni iznad Kine! Aktivirala se kineska vojska

17:46 | 0
Politički zemljotres u Mađarskoj: Novi parlament poništio Orbanov potez
Mađarska zaustavila izlazak iz Haga

Politički zemljotres u Mađarskoj: Novi parlament poništio Orbanov potez

17:39 | 0
Voz samleo 89 ovaca, a sada pastirima stiže brutalna kazna od 25.000 evra!
Voz pregazio 89 ovaca, pastirima stiže račun

Voz samleo 89 ovaca, a sada pastirima stiže brutalna kazna od 25.000 evra!

16:49 | 0
Broje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!
Ilustracija

Broje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!

16:47 | 0
Francuz raspalio po Fon der Lajenovoj! "Ovo samo gura Evropu ka većem sukobu"
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Prinscreen/Ilustracija

Francuz raspalio po Fon der Lajenovoj! "Ovo samo gura Evropu ka većem sukobu"

16:02 | 0
SAD se povlače, Iran "oslobađa" Ormuski moreuz? Isplivao nacrt memoranduma!
Foto: AI/Ilustracija

SAD se povlače, Iran "oslobađa" Ormuski moreuz? Isplivao nacrt memoranduma!

16:00 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

0min

Poginuo mladić (21) kod Petrovca na Mlavi: Evo kako je došlo do stravične nesreće, oglasili se i meštani

3min

"Neka dani budu ipunjeni razumevanjem I poštovanjem": Patrijarh Porfirije čestitao muslimanima Kurban-bajram

4min

UŽIVOVučić se obraća za RTS! Predsednik iz Kine uživo o važnim temama

4min

Dnevni horoskop za četvrtak, 28. maj: Škorpije vode duboke razgovore, Vodolije će biti inspirisane

7min

UŽIVOPakao u Hersonu: Rakete pale među decu i roditelje, mrtvi i ranjeni na sve strane

21min

Udarno! Rusija sklopila vojni sporazum sa bivšim neprijateljem

57min

"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!

1H

Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)

1H

NATO sprema lov na ruske generale?! Nemački komandosi u brutalnoj akciji

1H

"Super el Ninjo" seje smrt po Evropi! Ljudi padaju mrtvi po ulicama od vrućina

23H

Bugarski ekspert zapalio Balkan: „Prodali smo Srbe NATO-u da ih bombarduju!“

3H

Vučić saopštio sjajne vesti iz Kine! "Danas svaki građanin Srbije može da bude ponosan! Za dva meseca stižu, imaju rešenja i za struju!" (VIDEO)

23H

Nakon 30 godina na RTS-u, čuvena voditeljka dala je otkaz: "Plata mi je bila 53.400 dinara"

5H

Au! Iz Hrvatske krenuli da pljuju po Srbiji dok gore od mržnje! Vučiću ovo nikada neće oprostiti!

3H

Vučić Si Đinpingu doneo blago Srbije! Pokloni oduševili Kinu, jedan detalj posebno dirnuo domaćine

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)
Foto: Tanjug/Kim In-chul/Yonhap via AP

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
Foto: Alo!

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
Alo!

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)

Pečat na čelično prijateljstvo! Velika pažnja kineske javnosti i medija Vučićevoj poseti 
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati