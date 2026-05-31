Influenserka Ivana Slipčević, poznatija kao Tačkasta Mara, otišla je da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice.

Sa hiljadama ljudi je provela sate ispred Hrama, a na Instagramu se oglasila tim povodom.

Kada je svanulo, Tačkasta Mara je i dalje bila u redu u dvorištu Hrama Svetog Save, a tek kada je jutro odmaklo ona je stigla na red.

- Borba teška i telesna i umna - napisala je ona na Instagramu.

U Hramu je sinoć bio i Veljko Ražnatović.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

