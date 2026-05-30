Prava uzbuna podignuta je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu nakon što je potvrđeno prisustvo opasne bakterije legionele u sistemu za toplu vodu.

Uprava fakulteta odmah je izdala hitno upozorenje studentima i zaposlenima, uz preporuku da do daljeg ne koriste tuševe u prostorijama fakulteta, kao ni vodu iz slavina za piće.

Preliminarni nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravlje pokazali su da je bakterija pronađena u delu sistema za toplu vodu.

Kako prenosi Indeks.hr, konačni rezultati analiza još se čekaju, ali su zaštitne mere uvedene odmah zbog moguće opasnosti po zdravlje.

Vest o pojavi bakterije izazvala je veliku zabrinutost među studentima i zaposlenima, posebno zbog činjenice da legionela može izazvati ozbiljan oblik upale pluća poznat kao legionarska bolest.

Reč je o bakteriji koja se najčešće razvija u sistemima tople vode, klima uređajima, rashladnim tornjevima, tuševima i džakuzijima.

Legionela se prenosi udisanjem sitnih kapljica vode koje sadrže bakteriju, odnosno aerosola, dok se pijenjem vode uglavnom ne prenosi.

Takođe, u većini slučajeva ne prenosi se sa čoveka na čoveka.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da kod starijih osoba, pušača, hroničnih bolesnika i ljudi oslabljenog imuniteta može izazvati tešku upalu pluća koja zahteva bolničko lečenje.

Na fakultetu su saopštili da su odmah preduzete sve potrebne zaštitne mere kako bi se sprečilo dalje širenje bakterije i zaštitili studenti i zaposleni.

Za sada nema zvaničnih informacija da li je neko zaražen ili hospitalizovan zbog prisustva legionele.

Očekuje se da konačni nalazi analize pokažu koliki je stepen kontaminacije sistema i koje će dodatne mere biti preduzete u narednim danima.