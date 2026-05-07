Jedan pas rase bigl prvi put je došao na plažu u Ist Hemptonu, Njujork, gde mu je proradio instinkt, pa je počeo da pliva, doduše u vazduhu!

Ovo mahanje šapicama i instinktivno plivanje oduševili su mnoge na mrežama.

Svež morski vazduh i miris slane vode oduševili su psa. Odmah je počeo sa pokretima koji podsećaju na plivanje, što je oduševilo njegovu vlasnicu.

Inače, bigl može da pliva, ali nije prirodno vodeni pas. Njegov afinitet prema plivanju može drastično da varira, od straha do opsednutosti vodom. Mnogi psi ove rase su dobri plivači, a neki ne vole ni da se pokvase, što zahteva postepeno upoznavanje sa vodom, stalni nadzor i korišćenje sigurnosne opreme, poput prsluka za spasavanje.