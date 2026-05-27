Očevici su ovaj neuobičajen prizor zabeležili mobilnim telefonima, a snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije i rasprave.

Prema izjavama prisutnih, postoji sumnja da se radi o istoj ajkuli koja je na ovom području viđena više puta u poslednjih nekoliko dana. Posebno je zanimljivo što se, prema navodima svedoka, ista ili vrlo slična jedinka ranije pojavljivala u plićaku iste plaže, kao i u okolnim delovima obale. Tako je, navodno, 19. maja primećena i u plićaku plaže Loutra Orea Eleni, što dodatno pojačava utisak da se ova životinja zadržava u širem priobalnom području.

Njeno pojavljivanje u plitkoj vodi izazvalo je kratkotrajnu paniku među kupačima, koji su u trenutku uočavanja ajkule brzo izašli iz mora iz predostrožnosti. Iako nije zabeležen direktan kontakt sa ljudima, sama pojava tako velike morske životinje u zoni za kupanje bila je dovoljna da izazove nelagodnost i zabrinutost.

Očevici navode da se ajkula kretala blizu obale i povremeno pokušavala da se vrati ka dubljoj vodi, što je dodatno privuklo pažnju prisutnih. Snimci koje su napravili kupači i turisti pokazuju životinju u relativno plitkom delu mora, što je retka, ali ne i potpuno nepoznata pojava u priobalnim vodama Grčke.

U poslednje vreme, u različitim delovima grčke obale zabeležen je veći broj viđenja sličnih morskih vrsta. Stručnjaci ovakve pojave često dovode u vezu sa promenama u temperaturi mora, pomeranjem morskih struja i opštim uticajem klimatskih promena na ponašanje morskog sveta.

Iako se ovakvi događaji retko završavaju incidentima, prisustvo većih morskih predatora u blizini plaža uvek izaziva pažnju javnosti i podseća na važnost opreza u moru, posebno u nepredvidivim prirodnim uslovima koji sve češće utiču na morski ekosistem u regionu.