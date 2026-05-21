Više splavova, prema nezvaničnim informacijama najmanje tri, zahvaćeno je požarom na makiškoj strani Ade Ciganlije u Beogradu.

Na terenu je angažovan veliki broj vatrogasaca-spasilaca koji pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno dalje širenje na objekte u neposrednoj blizini.

Zasad nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima.

Uzrok požara i tačne okolnosti pod kojima je izbio zasad nisu poznati, a više detalja očekuje se nakon završetka intervencije i uviđaja.

Alo/Kurir

