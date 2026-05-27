Premijer prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka, fakulteta pedagoških nauka i direktorima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja o planovima i programima nastave i učenja. Na sastanku se razgovaralo i o standardima postignuća i opterećenju učenika, kao i o načinima da se poveća interesovanje budućih studenata za nastavnička zanimanja.

"Neophodno je formirati tim koji će izvršiti analizu standarda postignuća učenika i ishoda učenja, kako bi se unapredio obrazovni proces. Potrebno je osavremeniti planove i programe i u ovaj posao, pored Nacionalnog prosvetnog saveta, uključiti i druge relevantne institucije i oba zavoda kako bi se smanjio obim gradiva i stvorio prostor za unapređenje nastave iz prirodnih nauka", rekao je Macut.

Na sastanku, kome je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, poručeno je da je potrebno osavremeniti i kurikulume na fakultetma kako bi se budući studenti opredeljivali za nastavnička zanimanja, saopštila je Vlada Srbije.

Prema rečima Macuta, neophodno je unaprediti i proces nastave u školama i dati rešenja za problem nedostatka nastavničkog kadra za određene predmete u osnovnim i srednjim školama. Dekani fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka i fakulteta pedagoških nauka izneli su predloge o načinima da se uskladi obim gradiva u školama i približi nastavnički poziv budućim studentima. Premijer i ministar prosvete prethodno su obišli Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u pratnji direktora tih institucija Borisa Stojkovskog i Zlatka Grušanovića.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja priprema testove za završni ispit, bavi se evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, dok Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, navodi se u saopštenju.