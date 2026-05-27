U izdvojenom odeljenju Osnovne škole „Boško Buha“ iz Ivanja, u selu Sopotnica kod Prijepolja, školsko zvono i dalje se čuje zahvaljujući jednoj devojčici — Eleni Kamberović.

Ona je trenutno jedini đak u školi, ali uprkos tome svakog jutra sa osmehom seda u svoju klupu i ne krije koliko voli školu i selo u kojem živi.

– Omiljeni čas mi je matematika, a učiteljica nije stroga. Lepo mi je u školi i radujem se novom igralištu – rekla je mala Elena za RINU.

Iako sama u učionici, Elena nije usamljena. Njena učiteljica Marija Topalović Stanić kaže da rad sa jednim detetom ima posebnu težinu, ali i posebnu lepotu.

– Sve vreme mogu da posvetim samo njoj, što je velika prednost. Naravno, nedostaje druženje sa više dece i grupni rad, ali Elena je divno dete i veoma vredna učenica – objašnjava učiteljica.

Do pre samo nekoliko meseci uslovi u školi bili su veoma loši, ali je zahvaljujući pomoći lokalne samouprave i rukovodstva škole objekat renoviran.

Danas ova mala škola ima internet, laptop i mnogo bolje uslove za rad, a uskoro će dobiti i dodatnu opremu.

Posebnu radost meštanima donosi izgradnja sportskog terena odmah pored škole i planinarskog doma.

Prema rečima Milice Ćuković, šefice kabineta predsednika opštine Prijepolje, radovi obuhvataju asfaltiranje prostora od oko 800 kvadratnih metara, a vrednost projekta iznosi skoro 3,2 miliona dinara.

Nakon završetka radova, deca i meštani dobiće teren za košarku, odbojku i mali fudbal.

Sopotnica je poslednjih godina postala jedno od najlepših turističkih mesta ovog kraja Srbije, poznato po veličanstvenim vodopadima i netaknutoj prirodi.

Turisti dolaze iz cele Srbije, ali i iz inostranstva.

– Ljudi su oduševljeni prirodom i vodopadima. Imamo uslove za život i razvoj turizma, ali nam je veoma važan nastavak puta ka vodopadima kako bi turisti lakše dolazili – kaže meštanin Branko Ljujić.

Put od Ivanja do Sopotnice već je asfaltiran zahvaljujući državnim ulaganjima, a meštani veruju da će nova infrastruktura pomoći da selo opstane i da se mladi ne iseljavaju.

Dok mnoga seoska odeljenja širom Srbije zatvaraju vrata zbog nedostatka dece, škola u Sopotnici i dalje živi.

Čuvaju je jedna devojčica, njena učiteljica i vera ljudi da srpsko selo još ima budućnost.