Kako prenosi Dnevnik, izmet prepelica postao je veoma tražen među baštovanima, voćarima i povrtarima, jer sadrži visoke koncentracije azota, fosfora i kalijuma. Upravo zbog tog sastava mnogi ga smatraju jednim od najkvalitetnijih prirodnih đubriva za poboljšanje plodnosti zemljišta.

Za razliku od pojedinih drugih vrsta stajnjaka, đubrivo od prepelica koristi se u manjim količinama, ali daje vrlo dobre rezultate u proizvodnji povrća, cveća i voća. Kupci ga često traže za prihranu paradajza, paprike, jagoda i ukrasnog bilja.

Uzgajivači ističu da se gotovo ništa ne baca. Pored prodaje jaja i mesa, sada dodatni prihod donosi i ono što se nekada smatralo otpadom. Zbog sve veće potražnje za organskom proizvodnjom, interesovanje za ovim prirodnim đubrivom iz godine u godinu raste.

Na taj način mali porodični uzgoji prepelica dobijaju još jedan izvor zarade, a poljoprivrednici kvalitetno i ekološko sredstvo za prihranu useva. Za mnoge proizvođače upravo je ovaj „sporedni proizvod“ postao neočekivano vredan deo poslovanja.