Profesoru Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, koji je uhapšen zbog sumnje da je polno uznemiravao šesnaestogodišnju učenicu, određen je pritvor, saznaje ATV.

Bijeljinska policija prethodno je privela S. D, profesora iste škole, nakon prijave učenice o navodnom polnom uznemiravanju, a zatim ga sprovela u nadležno tužilaštvo.

- Policijski službenici predali su tužilaštvu S. D. uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu polno uznemiravanje. Osumnjičeni je juče lišen slobode na osnovu prijave oštećenog lica - saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Dodaje se da policijski službenici, pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju preduzimati sve zakonom predviđene mere i radnje.

Prema nezvaničnim informacijama, profesor je osumnjičen za uznemiravanje maloletne učenice, a slučaj je prijavljen od strane člana njene porodice.

