"U Vasiljevskom opštinskom okrugu, neprijatelj je pogodio zgradu srednje škole broj 3, oštetivši staklo", napisao je Balici na platformi Maks, dodajući da nije bilo žrtava, prenosi RIA Novosti.

Ukrajinski dron je takođe pogodio vrtić u Energodaru, pri čemu je oštećeno igralište, a u trenutku napada u objektu nije bilo dece.

Dve osobe su poginule,a šest je ranjeno za samo jedan dan u ukrajinskim napadima u Zaporoškoj oblasti, a ukrajinske snage svakodnevno napadaju civilne ciljeve.

Ukrajinski dronovi su prošle nedelje u noći između četvrtka i petka pogodili dom školske ustanove u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika.

Usled napada došlo je do urušavanja zgrade, a poginuo je 21 učenik, dok su 44 osobe povređene, saopštile su ruske vlasti.