Nakon tri zemljotresa u vrlo kratkom vremenskom periodu koja su juče pogodila mesto Bezdan kod Sombora, ovog jutra u 4.28 sati na istoj lokaciji dogodio se još jedan potres, doduše daleko manji, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Zemljotres magnitude 1.5 stepena po Rihteru zabeležen je u mestu Bezdan kod Somobra pri samoj granici Srbije sa Hrvatskom, što ga deklariše veoma slabog intenziteta.

S obzirom na jačinu, mala je verovatnoća da je potres izazvao materijalnu štetu.

Hipocentra, mesto u Zemljinoj kori gde je potres nastao, zabeležen je na 2 kilometara dubine, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Podsetimo, juče su zemljotresi u kratkom vremensko intervali pogodili isto mesto različitog intenziteta. Prvi je imao magnitudu 4.1 jedinica Rihterove skale, nakon čega su usledila dva slabija naknadna potresa u istoj epicentralnoj zoni, sa magnitudama 2.5 i 1.6 jedinica Rihterove skale.

Prvi i ujedno i najjači zemljotres osetio se i u ostalim delovima Srbije, ali i Hrvatske, Mađarske i u severnom delu Bosne i Hercegovine, o čemu su i svedočili građani.