Marija Šerifović oduševljena je Balijem, što je u više navrata isticala javno, a tokom tokom prošle i ove godine na egzotičnoj destinaciji boravila je više puta.

Kako je i sama istakla, ovde voli da odmara telo i duh, a duša joj stalno traži Bali.

Kako se spekuliše u domaćim medijima, Šerifovićeva je iz ovih razloga navodno rešila da se ozbiljno pozabavi pitanjem kupovine nekretnine na ovom mestu.

Svoj poslednji boravak u Indoneziji, navodno je iskoristila da poseti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

- Marija je rešila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smeštaj, a imaće uvek gde da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržale u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija - priča izvor blizak pevačici i dodaje:

- Gledale su već postojeće apartmane, kuće, ali i one koje će uskoro biti završene. Posebno im se svidela jedna kuća u izgradnji, čija je cena 215.000 evra. Ceo taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Dogovorile su se i da je odmah kaparišu - nastavlja priču izvor, koji je i opisao kako ta kuća izgleda.

- Prelepa je i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 kvadrata stambene površine, dok je zemljište rasprostranjeno na 195 m2. U pitanju je novi premijum klubski kompleks vila i apartmana na Baliju. Kuća se nalazi na lokaciji s najboljim pogledom na Uluvatu. Parcela ima 2,5 hektara. Sve je kao u filmovima - objasnio je sagovornik.

- U neposrednoj blizini je okeanske litice, okružena je šumom stabala manga, a tu je i čuveni rizort. Na pet minuta od kuće je i plaža, a u okviru tog kompleksa nalaze se i tri otvorena bazena, restorani, barovi, sala za fitnes, spa centar... Na raspolaganju će im biti i prodavnice, pa čak i heliodrom. Jedan deo je posvećen i deci, a dečija zona je nešto neviđeno. Kad je to videla, znala je da je ovo kao stvoreno za njenog sina Maria - zaključuje izvor.

"Razmišljala sam da se ne vratim nikada"

Inače, Marija Šerifović se redovno oglašavala na društvenim mrežama sa Balija. Jednom prilikom je rekla i da je razmišljala da se ne vrati u Srbiju.

- Dobro jutro, kako ste vi meni? Ili krećete da spavate ili ste otišli da spavate. Samo da vam se javim. Kod mene je sve u redu, život je lep. Pišete mi, nemojte da se sekirate, doći ću ja na vreme u Beograd za sve obaveze koje imam. Razmišljala sam da se ne vratim nikada, ali otom-potom. To sam malo prolongirala - rekla je muzička zvezda u jednom video snimku.

