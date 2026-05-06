Din DeleKijaje (35) iz Nešue, u saveznoj državi Nju Hempšir, trebalo je da se pojavi pred saveznim sudom u utorak pod optužbom za upućivanje pretnji preko državnih granica, piše ABC Njuz.

Tužioci tvrde da je DeleKijaje koristio svoj službeni računar kako bi na internetu pretraživao kako da unese oružje u federalni objekat.

Osumnjičeni je navodno obavljao i druge inkriminišuće pretrage na tom uređaju, uključujući ranije pokušaje atentata na Trampa, procenat stanovništva koji želi predsednika mrtvog, kao i frazu: „Ubiću Donalda Džona Trampa“, navodi se u krivičnoj prijavi.

Pripadnici Tajne službe sastali su se sa Dinom DeleKijajejem u februaru, a on je navodno priznao da je vršio te pretrage na svom službenom računaru, prema navodima iz prijave.

Takođe je rekao Tajnoj službi da poseduje tri komada vatrenog oružja, uključujući pištolj koji drži u sefu kod kuće, tvrde tužioci.

Dana 21. aprila, DeleKijaje je navodno koristio svoj privatni imejl da pošalje pretnju preko državnih granica na imejl adresu Bele kuće, naveli su tužioci.

Imejl je imao naslov „Kontaktirajte predsednika“, a u njemu je pisalo: „Ja, Din DeleKijaje, neutralisaću/ubiti vas - Donalde Džone Trampe - jer ste odlučili da ubijate decu - i da to nazivate ratom - kada je u stvarnosti reč o terorizmu. Bog zna vaše postupke i gde vam je mesto“, navodi se u prijavi.

Podaci o advokatu osumnjičenog nisu odmah bili dostupni.

Din DeleKijaje se suočava sa kaznom do pet godina zatvora i novčanom kaznom od 250.000 dolara, ukoliko bude osuđen.

Jedna osoba ranjena u blizini Bele kuće

Podsetimo, jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se dogodila u ponedeljak u blizini Bele kuće gde se američki predsednik Donald Tramp nalazio, saopštila je američka Tajna služba.

"Pripadnici Tajne službe SAD su na mestu pucnjave u kojoj je učestvovao policajac na uglu 15. ulice i Avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda, njeno stanje je trenutno nepoznato", saopštila je Tajna služba na platformi "Iks".

Bela kuća je nakratko bila blokirana u ponedeljak popodne.

Predsednik SAD Donald Tramp bio je u Beloj kući tokom pucnjave, ali njegov raspored nije bio prekinut, te se iz Bele kuće obratio javnosti i govorio o ratu sa Iranom.