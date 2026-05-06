- Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju tri sata na izlaz. Teretna vozila na graničnim prelazi, a Horgoš i Sremska Rača čekaju sat vremena na izlaz. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ekipe Hitne pomoći intervenisale 122 puta

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno bez većih incidenata i saobraćajnih nesreća, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 122 intervencije od kojih je 20 bilo na javnom mestu uglavnom zbog tuča.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.