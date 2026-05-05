Kako je saopšteno, Pokrajinska vlada će ujedno biti i na raspolaganju žiteljima naselja u Bačkoj koji nikada ranije nisu bili suočeni sa sličnim elementarnim nepogodama poput današnjeg zemljotresa.

"U situacijama prirodnih nepogoda Pokrajinska vlada uvek reaguje na jednak način - pokazuje interes za ljude koji su pretrpeli nepogodu, stanje objekata na tim područjima i učinjenu štetu", navodi se u saopštenju Pokrajinske vlade.

Žigmanov je tokom posete Bačkom Monoštoru naveo da se mora pohvaliti brza i adekvatna reakcija administracije Grada Sombora, pošto su predstavnici gradskih vlasti i stručne službe izašli odmah na teren i počeli sa utvrđivanjem oštećenja objekata.

Prema njegovim rečima, najbitnije je da se sada sprovode detaljan popis svih oštećenih objekata u domaćinstvima u svim mestima gde se zemljotres intenzivno osetio, kao i da građani ostanu smireni, uprkos činjenici da se ništa slično nikada ranije nije desilo u ovom delu Srbije.

Danas u ranim jutarnjim časovima zemljotres jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je Bački Monoštor, ali su i građani drugih okolnih mesta u Zapadnobačkom okrugu osetili podrhtavanja tla.

Stradalih, kao ni povređenih nema, ali je zemljotres prouzrokovao materijalnu štetu na jednom broju kuća i objekata, dok su sa plafona Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru otpali delovi maltera.