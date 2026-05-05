Srpski pasoš inače se nalazi na 30. mestu rang liste najmoćnijih na svetu, napredovao je za pet pozicija u protekla tri meseca.

Dušan Kozarev, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije, govoreći za Euronews Srbija o novom izgledu pasoša, istakao da je postojeći dizajn nasleđen iz perioda pre promene zvaničnog grba i da zato nije u potpunosti usklađen sa sadašnjim državnim simbolima.

- Grb nije kao trenutni zvanični, pa je to bio jedan od ključnih razloga za izmene. Savremena praksa u svetu podrazumeva da pasoši sadrže elemente kulture, istorije i tradicije, kroz motive značajnih spomenika i događaja - kaže sagovornik Euronews Srbija.

Kako je pojasnio, takav pristup primenjuju i druge zemlje, pa će i novi srpski pasoš pratiti te moderne standarde u dizajnu.

Govoreći o međunarodnom rejtingu, Kozarev je istakao da je srpski pasoš u poslednjih nekoliko godina značajno napredovao.

- Od 2024. godine napredovao je za sedam pozicija, sa 37. na 30. mesto - izjavio je Kozarev.

On je dodao da građani Srbije trenutno mogu da putuju bez viza ili uz olakšane procedure u 133 zemlje sveta, što predstavlja značajno proširenje mogućnosti putovanja.

Kada je reč o budućim bezviznim režimima, Kozarev je naveo da se vode razgovori sa više država, uključujući Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Irska je nedavno ukinula vize za diplomatske i službene pasoše, što je korak ka potpunom ukidanju viznog režima. U narednom periodu imaćemo razgovore i sa sagovornicima iz zvaničnog Londona o tome kako bi mogli da da u tom smeru uvedemo i tokove odnosa kad je vizni režim sa Velikom Britanijom u pitanju - rekao je on.

Govoreći o bezbednosnim karakteristikama novog pasoša, Kozarev je naglasio da će one biti dodatno unapređene.

- Biće svakako povećani nivoi zaštite od potencijalnih zloupotreba i falsifikovanja - izjavio je Kozarev.

Kako je dodao, pasoši su i dalje među retkim dokumentima koji se koriste u fizičkom obliku, zbog čega je njihova bezbednost posebno važna.

Na pitanje o zameni starih pasoša novim, Kozarev je objasnio da građani neće imati dodatne obaveze.

- Ne menja se ništa po statusu, nema razloga za paniku ili gužve - rekao je on.

Prema njegovim rečima, zamena će se odvijati prirodno, po isteku važenja dokumenata.

Pripreme za letnju sezonu

Na kraju, govoreći o letnjim putovanjima, Kozarev je istakao važnost informisanja građana o bezbednosnim situacijama u svetu.

- Preporuka je da se ljudi raspitaju i provere situaciju pre putovanja - naglasio je on.

On je objasnio da Ministarstvo vodi sistem upozorenja po "semafor modelu", koji se ažurira svakodnevno i označava bezbednosne rizike od zelene do crvene zone.

Kada je reč o novim EES sistema na granicama, Kozarev je naveo da se vode razgovori sa više država kako bi se procedure ubrzale i olakšale.

- Mi smo bilateralno razgovarali, ne samo sa Grcima, već prošle nedelje u Izraelu sa njihovim zvaničnicima oko toga kako da, gde imamo bezvizni režim. a sa Šengenom imamo bezvizni režim, da ubrzamo procedure? Pa, recimo, kako nosioci pasoša, da prolaze brzim trakama ili kako da uspostavimo sistem da i mi dođemo na one liste za korišćenje samo biometrije za prolazak - kaže Kozarev.

On je dodao da su nam Italijani omogućili da prilikom sletanja u Rim, prođemo na bazi biometrije bez kontakta sa službenicima.

- U Grčkoj to još nije toliko relaksirano, ali ono što su Grci najavili, pre svega i zbog toga što bi imali problem sa svojom sezonom, to je da će gledati maksimalno da ubrzaju, naročito za nosioce pasoša iz sredina kao što je naša. Ne samo zbog bratskih i prijateljskih odnosa, mi smo i strateški partneri, nego i na bazi toga što prosto ne žele da spreče priliv turista od kojih i zarađuju u u tom periodu. Tako da imamo uveravanja da će i to biti olakšano u letnjoj sezoni - poručio je Kozarev.