- Užička tvrđava otvoena je za posete svakog dana i vikendom u vremenu od 10 do 16 časova. Ulasci su organizovani na svakih pola sata uz stručnu vodičku službu, potvrđeno je za RINU u Turističkoj organizaciji Užica.

Dodaju da je prilikom posete svaki posetilac je siguran, a ulaz je besplatan.

Sve informacije mogu se dobiti na kontakt telefon vodiča +381 64 822 11 54.

Tvrđava je privremeno, zbog građevinskih radova bila zatvorena u prethodne dve godine.

- Nedavno je završena i rekonstrukcija Vodene kule, u toku je procedura vezana za dobijanje upotrebne dozvole nakon čega će i ona biti dostupna posetiocima, poručuju iz lokalne TO.

BONUS VIDEO: