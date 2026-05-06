Respiratorna oboljenja sve su češća među decom i odraslima u Srbiji, a kao ključni faktori rizika navode se pre svega kod odraslih pušenje, ali i loš kvalitet vazduha koji konstantno udišemo.

Astma se smatra najmasovnijom hroničnom bolešću u Srbiji, od koje boluje oko 7-10% odraslih i svako sedmo školsko dete.

Zlatni standard u dijagnostici respiratornih oboljenja je spirometrija, jednostavan i bezbolan test

- Spirometrija je jednostavan, brz i bezbolan test koji pruža izuzetno važne informacije o stanju disajnih puteva i kapacitetu pluća. Iako traje svega nekoliko minuta, ključan je, jer lekarima precizno pokazuje u kakvom su stanju disajni putevi i da li se iza upornog kašlja krije astma - rekla je za RINU dr Marina Levajac, pneumoftiziolog.

Procenjuje se da preko 350.000 ljudi ima neki oblik astme, uz oko 6.000 teško obolelih koji koriste biološku terapiju.

Svetski dan astme 5. maj, prilika je da se podsetimo koliko je važno osluškivati svoje telo i reagovati na vreme, jer pravovremena dijagnostika, poput spirometrije, može napraviti veliku razliku i sačuvati zdravlje disajnih puteva.

