Na Sjeničko-pešterskoj visoravni zabeležen je izuzetno redak primerak ptice - crnokrilog zijavca, koji je u Srbiji viđen tek treći put i to nakon gotovo četiri decenije. Ovo otkriće još jednom potvrđuje ogroman značaj Specijalnog rezervata prirode "Peštersko polje" za očuvanje biodiverziteta i migratornih vrsta ptica.

Istraživači Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije registrovali su ovu retku vrstu 2. maja, tokom obilaska akumulacionog jezera između sela Karajukića Bunari i Braćak. U jatu različitih šljukarica primećen je i jedan primerak zijavca, čiji su neobičan izgled i karakterističan let odmah privukli pažnju.

Nakon detaljnog posmatranja i fotografisanja, potvrđeno je da je reč o crnokrilom zijavcu – vrsti koja se izuzetno retko beleži u Evropi, a u Srbiji je prethodno registrovana davne 1989. godine u blizini Kladova.

- Dok smo posmatrali sive vetruške kako love insekte, primetio sam tamnu pticu koja je ličila na zijavca, ali je bila drugačija. Kada sam uspeo bolje da je osmotrim, shvatio sam da gledam crnokrilog zijavca. Bio je izuzetno brz, ali sam na kraju uspeo da ga fotografišem i potvrdim nalaz - izjavio je istraživač Ognjen Todorović.

Crnokrili zijavac naseljava stepska područja i slana jezera od severa Crnog mora do Mongolije, a zimu provodi u podsaharskoj Africi. Njegovo pojavljivanje na Pešteru smatra se slučajnim skretanjem tokom migracije ka gnezdilištima.

Stručnjaci ističu da je ova visoravan jedno od najvažnijih područja za ptice u regionu. Pored zijavca, ovde su zabeležene i druge retke vrste poput azijskog zlatnog vivka, planinskog zujavca, belonoktih i sivih vetruški, kao i crnih strvinara i planinskih orlova.

Međutim, uprkos međunarodnoj zaštiti i statusu rezervata, Pešter se suočava sa ozbiljnim pretnjama. Nelegalna eksploatacija treseta i planirana izgradnja vetroparka na granici sa Crnom Gorom mogli bi dodatno ugroziti ovaj važan migracioni koridor.

Istraživanja na ovom području traju već gotovo dve decenije, a od 2025. godine dodatno su intenzivirana kroz projekat PROZHUM, koji se bavi proučavanjem biodiverziteta i vodnih sistema Pešterskog polja.

Ovaj retki susret sa crnokrilim zijavcem još jednom podseća koliko je priroda Peštera dragocena – ali i koliko je njena zaštita hitna i neophodna.

