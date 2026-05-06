Prema prognozi Republičko hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno, uz sunčane intervale i uglavnom suvo vreme tokom većeg dela dana.

Međutim, krajem dana očekuje se promena vremena. Kiša i kratkotrajni pljuskovi najpre će zahvatiti severozapadne i zapadne krajeve Srbije, dok se tokom večeri i noći padavine očekuju i u ostalim delovima zemlje. Ponegde su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, uglavnom južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 3 do 14 stepeni, dok će tokom dana biti veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama između 26 i 30 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom oko 29 stepeni. Tokom večeri i noći i u glavnom gradu postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska.

Kako navodi RHMZ, narednih sedam dana u Srbiji će biti promenljivo vreme – smenjivaće se sunčani intervali i oblaci, uz povremenu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Nestabilnije vreme očekuje se posebno u petak, subotu i sredinom naredne sedmice.

Dnevne temperature u narednom periodu uglavnom će se kretati od 22 do 28 stepeni.