Na jednoj od najlepših, ali i najopasnijih plaža u Grčkoj, drama koja se dogodila Ivanu Gjorgijevskom pretvorila je bezbrižan letnji dan u borbu za goli život koja je trajala čak 18 sati. Na plaži Posidi, na Halkidikiju, ono što je počelo kao proslava rođendana, završilo se tragedijom koja i danas služi kao upozorenje turistima.

Grčka godinama važi za omiljenu destinaciju srpskih turista – kristalno more, dugačke peščane plaže i osećaj sigurnosti. Međutim, postoje mesta gde priroda ne oprašta greške. Posidi je jedno od njih.

Plaža koja izgleda kao raj, a krije smrtonosne struje

Na zapadnoj obali Kasandre nalazi se Posidi, peščani rt koji se pruža duboko u more i stvara prizor kao sa razglednice. Sa obe strane talasi udaraju u obalu, a pogled odozgo izgleda gotovo nestvarno. Upravo taj deo, vrh rta, ujedno je i najopasniji.

More na ovom mestu ne ponaša se uobičajeno. Ispod površine sudaraju se jake i nepredvidive struje koje mogu za nekoliko sekundi da povuku kupače daleko od obale. Kako upozoravaju grčki mediji pred svaku sezonu, na ovoj lokaciji beleži se veliki broj intervencija, a neretko i tragični ishodi. Poseban problem je što često nema organizovanih spasilaca.

Zbog toga mnogi Posidi nazivaju „zamkom u raju“.

Borba za život koja je trajala 18 sati

Leto 2022. godine. Ivan Gjorgijevski iz Severne Makedonije sa prijateljima dolazi na Halkidiki da proslavi 30. rođendan. Dan je počeo mirno – roštilj, smeh, gotovo prazna plaža. More je delovalo bezopasno.

A onda – u sekundi, sve se promenilo.

Jedan od prijatelja, Martin, počeo je da viče dok su ga struje nosile ka pučini. Ivan nije razmišljao – odmah je ušao u vodu da pokuša da ga spasi. Međutim, i njega je ubrzo povukla ista sila.

Kako je kasnije ispričao za dokumentarac National Geographica, vrlo brzo je izgubio kontrolu. Talasi su rasli, struje su bile nemilosrdne. Pokušavao je da smiri prijatelja, ali ga je ubrzo izgubio iz vida.

U jednom trenutku – Martin je nestao.

Ivan je ostao sam usred mora.

S dolaskom noći počela je prava borba. Plivao je satima kako bi ostao živ, boreći se sa hladnoćom, iscrpljenošću i strahom. Talasi su ga udarali, voda je postajala sve hladnija, a snaga ga je polako napuštala. U tim trenucima, kako je opisao, suočavao se sa najtežim mislima – o smrti, porodici, ali i načinu na koji bi mogao da izbegne bol.

U jednom trenutku počeo je da vidi neobične svetlosne pojave oko sebe, koje je opisao kao „male svetlosne kugle“, što je pripisao iscrpljenosti i dehidraciji.

Ipak, nije odustajao.

Šta ovo znači i šta turisti moraju da znaju

Posle skoro 18 sati u vodi, Ivan je konačno ugledao helikopter. Ubrzo zatim, brod mu je prišao i spasio ga. Pronađen je gotovo 20 kilometara od mesta gde je ušao u more.

Njegova priča obišla je svet, ali tragičan epilog ostaje – telo njegovog prijatelja Martina nikada nije pronađeno, uprkos potrazi u kojoj su učestvovali spasioci i volonteri iz više zemalja.

Ovaj slučaj jasno pokazuje koliko opasne mogu biti morske struje, čak i za iskusne plivače. Stručnjaci upozoravaju da se posebno izbegava kupanje na vrhu peščanog rta u Posidiju, gde se struje sudaraju i stvaraju efekat koji se često naziva „mašina za utapanje“.

U širem kontekstu, sa sve većim brojem turista na popularnim, ali nedovoljno obezbeđenim lokacijama, rizik od ovakvih tragedija raste. Ono što izgleda kao savršen kadar za fotografiju može u sekundi postati borba za život.

Lekcija je jasna – priroda ne prašta nepažnju.