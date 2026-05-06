Đurđevdan, koji Srpska pravoslavna crkva obeležava 6. maja, jedan je od najvećih prolećnih praznika u Srbiji. Mnoge porodice slave ga kao krsnu slavu, u brojnim mestima organizuju se vašari, a praznik prati veliki broj narodnih običaja i verovanja, posebno onih vezanih za vreme i rodnu godinu.

Prema starom narodnom verovanju, vreme na Đurđevdan može da nagovesti kakvo će biti leto i kakva godina očekuje domaćine i poljoprivrednike. Veruje se da grmljavina na ovaj praznik nije dobar znak, jer navodno predskazuje lošu i nerodnu godinu, posebno kada je reč o usevima i stoci. U narodu se govorilo da grom na Đurđevdan znači da bi letina mogla da strada.

Ni kiša se ne smatra dobrim znakom. Prema verovanju, padavine na Đurđevdan najavljuju sušnu godinu, dok se vedro i sunčano vreme tumači kao znak plodne i uspešne sezone.

Đurđevdan prate i brojni drugi običaji. Nekada su seljaci uoči praznika palili velike vatre kako bi, prema verovanju, zaštitili selo od zlih sila. U pojedinim krajevima i danas postoji običaj da se tokom đurđevdanske noći čuvaju zasejana polja pšenice i raži, jer se verovalo da tada neko može “da obere njivu”, odnosno da čaranjem prenese rod na svoj posed.

A upravo ove godine vremenska prognoza za Đurđevdan donosi promenljivo vreme.

Prema najavi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvim vremenom tokom većeg dela dana.

Međutim, krajem dana očekuje se promena vremena. Kiša i kratkotrajni pljuskovi najpre će zahvatiti severozapadne i zapadne krajeve Srbije, dok se tokom večeri i noći padavine očekuju i u ostalim delovima zemlje. Ponegde su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, uglavnom južnog pravca. Jutarnja temperatura kretaće se od 3 do 14 stepeni, dok će tokom dana biti veoma toplo, sa maksimalnim temperaturama između 26 i 30 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom oko 29 stepeni. Tokom večeri i noći i u glavnom gradu postoji mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska.

Kako navodi RHMZ, narednih sedam dana u Srbiji će biti promenljivo vreme – smenjivaće se sunčani intervali i oblaci, uz povremenu pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom. Nestabilnije vreme očekuje se posebno u petak, subotu i sredinom naredne sedmice.

Dnevne temperature u narednom periodu uglavnom će se kretati od 22 do 28 stepeni.