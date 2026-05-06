Dragan Đilas juče u gostovanju na Novoj S izgovorio je sramne reči.

Đilas je tokom svog gostovanja izgovorio jezive želje koje se tiču predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dragan Đilas rekao je: „Ja mislim da je Vučiću mesto u ambulantnim kolima i da ima dosta logike u tome, i da bi trebalo da provede jedno vreme u ambulantnim kolima, a onda i u ustanovi gde će ga ta kola dovesti.“

Besramno je i Đilas u istoj emisiji najavljivao i borbu protiv korupcije i Zakon o poreklu imovine. On, koji se sam hvali da je za vreme vlasti prihodovao 619 miliona evra - umesto da se pokrije ušima i ćuti, on priča tako...