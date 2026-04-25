Terapija crvenom svetlošću drastično smanjuje nivo antitela i potrebu za lekovima kod pacijenata sa autoimunim oboljenjima štitne žlezde.

Međutim, nova era regenerativne medicine donosi fotobiomodulaciju (PBM) – neinvazivnu metodu koja koristi specifične talasne dužine svetlosti kako bi "popravila" oštećeno tkivo štitne žlezde.

Šta kaže nauka?

Klinički testovi sprovedeni 2013. i 2023. godine pokazali su rezultate koji se graniče sa neverovatnim.

Pacijenti su nakon samo 10 sesija uspeli da smanje dozu levotiroksina sa prosečnih 106 μg na 38 μg dnevno.

Zabeležen je drastičan pad anti-TPO i anti-TG antitela, što ukazuje na to da svetlost direktno smiruje imunološki napad na žlezdu. Ultrazvučni pregledi nakon terapije pokazali su bolju strukturu i prokrvljenost štitne žlezde.

Kako funkcioniše "punjenje" ćelija?

Princip je jednostavan, ali moćan. Crvena (600-700 nm) i bliska infracrvena svetlost (800-1100 nm) prodiru duboko u vrat.

Tamo ih apsorbuju mitohondrije, koje pod uticajem svetlosti počinju da proizvode više energije (ATP). Rezultat je manje upale, bolja cirkulacija i ubrzana regeneracija tkiva – proces koji obični lekovi ne mogu da postignu.

Vodeće evropske klinike i troškovi terapije

Za pacijente koji traže najviši standard fotobiomodulacije (PBM) uz nadzor vrhunskih stručnjaka, ove evropske klinike predstavljaju zlatni standard u primeni medicinskih lasera klase 3b za štitnu žlezdu:

Laser Medicine (London, UK): Verovatno najrelevantnije mesto u Evropi za ovu specifičnu primenu. Koriste medicinske lasere za direktnu stimulaciju tkiva.

Inicijalna konsultacija sa prvim tretmanom košta oko 300 €, dok se paketi (6–10 sesija) kreću od 1.500 € do 2.400 €.

European Laser Clinics (Nemačka): Pioniri u "mitohondrijalnoj medicini" sa razvijenom mrežom klinika koje tretiraju autoimuna stanja.

Pojedinačne sesije laserske terapije niskog nivoa (LLLT) kreću se od 100 € do 180 €.

Revita Clinic (Slovenija): Najbliža opcija našem regionu. Specijalizovani su za biološku regeneraciju i napredne svetlosne protokole.

Cene su konkurentnije u odnosu na London, ali se preporučuju paketi tretmana čija se cena formira nakon prvog pregleda (okvirno od 80 € po sesiji).

Lanserhof (Austrija/Nemačka): Elitni centri za dugovečnost koji kombinuju PBM sa holističkim pristupom endokrinom sistemu.

Terapije su deo ekskluzivnih medicinskih boravaka koji koštaju nekoliko hiljada evra, ali nude najsveobuhvatniji pristup zdravlju.

Bezbednost na prvom mestu

Naučne studije sa praćenjem od preko 6 godina potvrdile su da je metoda potpuno bezbedna. Ipak, ključno je da se terapija sprovodi uz nadzor endokrinologa. Kako žlezda počinje bolje da radi, doza lekova se mora postepeno smanjivati kako ne bi došlo do hipertireoze.

Fotobiomodulacija nije "alternativa" u klasičnom smislu, već tehnologija zasnovana na decenijama istraživanja (uključujući i NASA-u). Za pacijente sa Hašimotom, ovo može značiti povratak energije, gubitak viška kilograma i, najvažnije, zdraviju štitnu žlezdu koja ponovo može da obavlja svoju funkciju.