Folk pevač Darko Lazić pre dva meseca izgubio je rođenog brata Dragana, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Pred sinoćnji nastup u srpskoj prestonici, Lazić je otkrio da nakon velike tragedije još uvek nije izašao iz mučnog perioda.

- Nisam još isplivao iz teškog perioda. Još se borim, još plivam. Borim se. Samo ja znam kako mi je. Nosim bol u sebi. Trudim se da budem profesionalan, da nastavim sa životom - istakao je Darko sa knedlom u grlu.

- Veliki je bol, velika je tragedija. Uglavnom sam sa najbližima, da ne ostajem sam. Bol lečim kroz Kaću, žena je moja najveća podrška. Sad radim, ali radim na silu. Ovo je posao, moram da radim, ko to kritikuje i piše da sam se brzo vratio poslu, to ne može niko normalan da napiše - dodao je folker.

Otkrio je da je zadovoljan novim projektom, te da spas traži u muzici.

- Nova pesma je izašla. Kombinacija Đus, Đani i ja, ispalo je jako dobro. Pesma za omladinu, zanimljiva je. Imam pesmu za brata, ali je rano, ne mogu da je otpevam. Komuniciram ovih dana najviše sa Slobom i Kaporom, i sa kumom Andreanom, naravno - govorio je Darko.

Podsetimo, Darko Lazić je nedavno doživeo nezgodu dok je bio u društvu svoje supruge Kaće.

Alo/Blic

BONUS VIDEO:



