Privremene prištinske institucije i Turska potpisali su sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, koji predviđa da će Vlada Turske obezbediti Prištini 200 miliona turskih lira, odnosno nešto manje od četiri miliona evra, za jačanje kapaciteta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS).

U saopštenju ministarstva odbrane privremenih institucija u Prištini navedeno je da su sporazum potpisali ministar odbrane privremenih institucija Ejup Maćedonci i ministar odbrane Turske Jašar Guler.

Priština je poslednjih godina intenzivirala nabavku naoružanja za tzv. KBS, pa je tako nabavila dronove TB2 „bajraktar“ i skydagger“ od Turske, kao i američke dronove „puma“.

U decembru pošle godine Priština je saopštila da kupuje američke mobilne artiljerijske sisteme HUMVEE Hawkeye 105mm Mobile Howitzer (MHS), a krajem novembra da je u toku proces nabavke helikoptera Blek Houk od SAD, kao i da će kod Đakovice biti izgrađena fabrika municije.

Osim toga, Priština je sa Zagrebom i Tiranom u martu 2025. godine potpisala sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji.

Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. KBS od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno bivše tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku. Prema navodima medija u Prištini, tzv. KBS trenutno imaju oko 4.700 aktivnih pripadnika.

Podsetimo, Srbija je 2023. godine prekinula vojnu saradnju sa Turskom, dronovi su tada otkazani.

- Turska naoružava tzv. Kosovo, protiv svih povelja i odredbi prodaju im naoružanje i zbog toga prekidamo vojnu saradnju sa njima. Nećemo kupovati od njih - izjavio je tada predsednik Srbije.

Podsetimo, naša država je pre gotovo šest godina iskazala interesovanje za turske dronove, ali taj posao se odugovlačio i na kraju se završio - neslavno. Tada su nas turski "partneri" uveravali da će dronovi u Srbiju stići preko reda i isporučiti se u najbržem roku, ali... umesto toga dronovi su isporučeni tzv. Kosovu.