OVAN

POSAO: Ne možete da budete potpuno posvećeni poslu jer vas neko u tome ometa. Loši kolegijalni odnosu vas na neki način ometaju u vašoj želji da napredujete na poslu.

LJUBAV: Nećete još započeti novu vezu jer niste raščistili ono što je trebalo sa bivšim partnerom. Možete da očekujete da ćete imati preokrete na ljubavnom polju.

ZDRAVLJE: Moguća je glavobolja kod vas u narednom periodu. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati manje probleme na polju zdravlja. Povedite računa o sebi danas.

BIK

POSAO: Iako ste obično veoma vredni pred vama je period u kojem ćete poželeti malo odmora od posla. Očekuje vas period u kojem ćete imati potrebu da se distancirate.

LJUBAV: Nervozni ste i lako dolazite do konflikta sa voljenom osobom. Vaš odnos je nadomak krize. Moguće je da ćete primetiti da partner nemaviše isto ponašanje i ista osećanja prema vama.

ZDRAVLJE: Nesanica vas prati. Mogli biste da imate manje probleme zbog hroničnog umora. Dosta toga vas sada opterećuje. Pred vama je period koji vam donosi preokrete.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas generalno dobar dan u kojem možete da ostvarite ono što želite na polju posla. Pred vama je period koji donosi moguće napredovanje na ovom polju.

LJUBAV: Očekuje vas zanimljivo poznanstvo sa osobom koja je na neki način povezana sa vašim bliskim okruženjem, komšilukom. Pred vama je period koji vam donosi lepe promene.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je opuštanje. Potrudite se da organizujete svoje vreme onako kako vama odgovara i nemojte da podležete stresu i pritiscima od strane okoline.

RAK

POSAO: Ukoliko očekujete neke veće promene na polju posla, danas je povoljan dan za to. Pred vama je faza u kojoj možete da očekujete preokrete oji vam donose napredak.

LJUBAV: Ljubav između vas i voljene osobe cveta. Lepo vam je kada ste zajedno i posvećeni ste jedno drugome. Možete da očekujete i priliku za novo poznanstvo ukoliko ste slobodni.

ZDRAVLJE: Manji problemi sa leđima su mogući. Očekuje vas faza koja vam donosi promenljivo stanje na polju zdravlja pa povedite više računa o sebi.

LAV

POSAO: Ako se nadate pomoći ili pozitivnim sugestijama od strane kolega, danas bi mogli da se razočarate. Vaš odnos sa kolegama bi mogao da bude prilično napet u narednom periodu.

LJUBAV: Voljena osoba nije pokazala dovoljno inicijative u odnosu sa vama, što vas na neki način pogađa i vređa vam sujetu. Moguće je da ćete imati krizu u vezi u narednom periodu.

ZDRAVLJE: Manji problemi sa nervnim sistemom su naglašeni kod vas. Očekuje vas period koji vam donosi moguće probleme sa grčevima u mišićima i na poslu.

DEVICA

POSAO: Budite spremni da se maksimalno posvetite poslu ako želite da ostvarite svoje ciljeve. Možete da očekujete da ćete uskoro uspeti da ostvarite nove pomake na ovom polju.

LJUBAV: Vaša velika očekivanja bi mogla da vas dovedu do razočarenja na ljubavnom polju. Pred vama je period koji vam donosi manje probleme u komunikaciji sa partnerom.

ZDRAVLJE: Koža vam je osetljiva. Mogli biste da budete skloni iritacijama, alergijskim reakcijama i sličnim tegobama. Na vreme se posavetujte sa vašim dermatologom.

VAGA

POSAO: Danas će vas pratiti sreća na poslovnom planu. Zato bi bilo dobro da se maksimalno angažujete oko željenih promena kako biste mogli na vreme da ih ostvarite.

LJUBAV: Osećaj slobode vam se dopada i za sada niste spremni za novu vezu. Zadovoljni ste sami sa sobom. Možete da očekujete da ćete neko vreme uživati u svojoj slobodi.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate i nemate probleme. Pred vama je povoljan dan tokom kojeg ćete biti zadovoljni svojim stanjem na zdravstvenom planu. Vodite računa o sebi.

ŠKORPIJA

POSAO: Razmatrate šansu za promenu posla. Moguće je da vam se ukazuju i prilike za neku dodatnu zaradu. Povedite računa o tome kakvim ljudima ste okruženi na poslovnom polju.

LJUBAV: Voljena osoba je spremna da vam se posveti i da zajedno sa vama poradi na rešavanju nekih problema. Možete da očekujete da ćete zajedno ostvariti veoma značajan uspeh.

ZDRAVLJE: Manji problemi sa krvotokom su naglašeni kod vas. Očekuje vas faza u kojoj biste mogli da budete skloni poteškoćama na polju zdravlja. Vodite računa o sebi.

STRELAC

POSAO: Moguće su poteškoće na poslovnom polju. Ako ste u potrazi za radnim mestom danas nećete imati mnogo sreće. Važno je da budete spremni da pokažete upornost.

LJUBAV: Vaš partner bi mogao da pokaže svoje pravo lice, a ono što budete videli vam se neće naročito dopasti. Očekuje vas period u kojem ćete imati zahlađenje u odnosu.

ZDRAVLJE: Skloni ste alergijama i možete da imate probleme sa zdravljem zbog toga. Očekuje vas i manji pad imuniteta pa vam se preporučuje da vodite više računa o sebi.

JARAC

POSAO: U vašem poslovnom okruženju može lako da dođe do nekih problema i nesuglasica koje ne očekujete. Pred vama je period koji vam donosi previranje i promene.

LJUBAV: Prekid emotivne veze vam uskoro dolazi iako ste se nadali da ćete uspeti da izbegnete. Moguće je da će vaš odnos sa partnerom postati prilično promenljiv u narednom periodu.

ZDRAVLJE: Povećajte unos vitamina kako biste mogli da ojačate svoj imuni sistem. Očekuje vas period u kojem možete da budete skloni zdravstvenim problemima.

VODOLIJA

POSAO: Ukazaće vam se prilika da rešite probleme na poslovnom polju. Bićete zadovoljni svojim angažmanom. Potrudite se da budete maksimalno posvećeni svojim obavezama.

LJUBAV: Danas ćete biti spremni da priđete osobi koja vam se dopada i da joj pokažete svoje interesovanje. Možete da očekujete da će vaš odnos u budućnosti napredovati.

ZDRAVLJE: Prija vam fizička aktivnost i bavljenje sportom. Očekuje vas povoljan dan u kojem ćete imaati mnogo energije. Možete da se nadate poboljšanju zdravstvene situacije.

RIBE

POSAO: Moguće je da počinje faza promena na poslovnom polju. Pomalo se bojite neizvesnosti iako to ne priznajete. Očekuje vas period koji vam može doneti nove poslovne prilike.

LJUBAV: Osećate da se partner prema vama ponaša drugačije. Moguće je da ste preopterećeni problemima. Pred vama je povoljan period da porazgovarate o stvarima koje vas muče.

ZDRAVLJE: Povedite računa o ishrani koja bi trebala da vam bude redovnija i uravnoteženija kako biste bili boljeg zdravlja. Posavetujte se sa vašim nutricionistom oko svega.