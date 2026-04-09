Kada je reč o predstojećim, uskršnjim i prvomajskim praznicima, dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkrio je da upravo nakon njih lekari imaju pune ruke posla.Tih dana praznika neizostavna je bogata trpeza, obilje hrane, uglavnom masne i jake, poput pečenja ili roštilja, kao i alkohol. Ukoliko se u svemu tome pretera posledice po zdravlje su neizbežne, upozoravaju lekari.

Može doći do otkazivanja organa

- Naravno, biće sigurno i bogata trpeza, a znamo da to može dovesti do pojave konkretno pankreatitisa, koji je benigno oboljenje. Međutim, može da bude praćeno kako lakim, tako i teškim oblicima komplikacija, gde može da dođe do otkazivanja organa, bubrega, pluća, pa i srca. Bilijarni pankreatitis najčešći, a zatim dolazi na red i alkoholni pankreatitis - objašnjava dr Milev za RTS.

Upravo zbog toga, apelovao je na sve na umerenost u hrani, naročito teške i masne hrane.

Šta pomaže kod prejedanja

Prejedanje prati osećaj težine u želucu, muka, gađenje i povraćanje. Ako smo prejedeni možemo sebi pomoći tako što ćemo: