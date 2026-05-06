Meloni se oglasila na Fejsbuku nakon što je slika postala viralna i izazvala osudu korisnika koji su verovali da je stvarna, izveštava Gardijan.

"Poslednjih dana kruži nekoliko lažnih fotografija mene, generisanih veštačkom inteligencijom, koje su neki preterano revnosni protivnici predstavili kao stvarne", napisala je Meloni na Fejsbuku u utorak.

"Moram da priznam, ko god da ih je stvorio... čak me je i ulepšao", našalila se.

"Međutim, činjenica je da su ljudi danas spremni da koriste apsolutno sve da bi napali i širili laži."

U svojoj objavi, ona je takođe podelila kontroverznu sliku koja je navodno prikazuje u donjem vešu dok sedi na krevetu - rad koji je postao viralan i izazvao talas osude korisnika uverenih u njegovu autentičnost.

"Zaista je sramotno što se premijerka predstavlja u takvom stanju. To je nedostojno institucionalne uloge koju obavlja. Nema nikakve sramote", napisao je jedan korisnik.

U svojoj izjavi, Meloni je osudila takvo ponašanje kao oblik onlajn zlostavljanja, upozoravajući da su slike koje generiše veštačka inteligencija sve opasniji alat za obmanjivanje i nanošenje štete pojedincima.

"Ovo pitanje prevazilazi moje razumevanje", dodala je.

"Dipfejk je opasan alat jer može da obmane, manipuliše i cilja bilo koga. Mogu da se branim. Mnogi drugi ne mogu. Zato uvek treba da važi jedno pravilo: proveri pre nego što poveruješ i razmisli pre nego što podeliš. Jer se danas dešava meni, sutra bi se moglo desiti bilo kome."

Borba protiv dipfejka u centru politike

Borba protiv rizika koje predstavljaju veštačka inteligencija i dipfejk postala je jedan od ključnih elemenata programa desničarske vlade premijerke Meloni.

Prošlog septembra, Italija je postala prva zemlja EU koja je odobrila sveobuhvatni zakon kojim se reguliše upotreba veštačke inteligencije. Zakon uvodi zatvorske kazne za one koji koriste tehnologiju da bi naneli štetu – uključujući kreiranje dipfejk sadržaja – i postavlja ograničenja pristupa za decu.

Vlada Đorđe Meloni saopštila je da je zakon, usklađen sa značajnim Zakonom EU o veštačkoj inteligenciji, odlučujući korak u oblikovanju razvoja i primene veštačke inteligencije širom zemlje.

Skandal koji je podstakao zakon

Zakon je usledio nakon skandala sa pornografskim veb-sajtom koji je objavljivao izmenjene slike istaknutih italijanskih žena, uključujući Meloni i liderku opozicije Eli Šlajn, što je izazvalo negodovanje u Italiji.

Fotografije preuzete sa društvenih mreža ili javnih događaja i obrađene vulgarnim i seksističkim natpisima deljene su na platformi sa više od 700.000 pretplatnika. Mnoge su prikazivale političarke iz različitih stranaka, manipulisane da istaknu delove tela ili impliciraju seksualizovane poze.

Italijanska policija je naredila zatvaranje sajta, a tužioci u Rimu su pokrenuli istragu zbog sumnje na krivična dela kao što su nezakonito širenje seksualno eksplicitnog sadržaja, takozvana pornografija iz osvete, kleveta i iznuda.

BONUS VIDEO