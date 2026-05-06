U Ekspo 2027 Plejgraundu na Beogradskom sajmu danas je zvanično predstavljena velika volonterska kampanja za predstojeću specijalizovanu izložbu. Pripreme za Ekspo 2027 Beograd ulaze u novu fazu, a Srbija kreće u potragu za 20.000 ljudi koji će postati srce najvećeg globalnog događaja ikada održanog u ovom delu Evrope.

Pripreme za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, koja će trajati od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod sloganom Igraj za čovečanstvo, ubrzavaju tempo. Tim povodom, prisutnima se obratio prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, koji je ozvaničio početak najmasovnijeg volonterskog programa u istoriji naše zemlje.

Istorijska šansa za Srbiju: Potrebno 20.000 playmakera

Ministar Siniša Mali istakao je da je Ekspo 2027 istorijska šansa koju Srbija ne sme da propusti. Da bi se ugostilo 137 učesnika i milioni posetilaca tokom 93 dana izložbe, neophodan je ogroman tim ljudi koji će biti u igri, a ne posmatrači sa strane.

Za uspešnu organizaciju ovog događaja treba nam 20.000 volontera. Toliko ljudi nam je neophodno da bismo se pokazali kao pravi domaćini, poručio je Mali. Prijave za Expo Playmaker zajednicu kreću 15. maja putem zvaničnog sajta, a otvorene su za sve građane starije od 18 godina.

Šampionski duh: Šta kažu ambasadori kampanje

Posebnu pažnju na događaju privukli su proslavljeni sportisti i ambasadori volonterskog programa, tekvondoistkinja Tijana Bogdanović i vaterpolista Milan Lušac, koji su podelili svoja iskustva o važnosti timskog rada i podrške.

Milan Lušac, koji je nedavno u Beogradu osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, naglasio je da su volonteri ti koji prvi dolaze na bazen i svojom pozitivnom energijom motivišu sportiste.

Oni su uvek tu nasmejani i vedri, prenose tu atmosferu na nas učesnike i to nam zaista mnogo znači, rekao je Lušac, dodajući da je ovo jedinstvena prilika da volonteri pokažu pravo lice Srbije svetu.

Tijana Bogdanović je istakla da volonteri nisu mali deo priče, već su utkani u svaku osvojenu medalju. Prema njenim rečima, najveća vrednost ovog programa je iskustvo koje se ne može naučiti iz knjiga.

Volonteri će steći samopouzdanje, nove veštine i, što je najvažnije, priliku da kroz rad u velikom sistemu shvate kojim putem žele da idu u životu. To je osećaj koji se nosi zauvek, poručila je Tijana.

Pogodnosti za volontere: ESPB bodovi i popusti

Država je pripremila i konkretne podsticaje za one koji se odluče da postanu deo tima. Sledivši praksu EU, volonteri studenti će moći da valorizuju svoj trud kroz obrazovni sistem.

ESPB bodovi Studenti koji budu volontirali duže od 15 dana mogu ostvariti pravo na jedan do tri ESPB boda, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Popusti Air Serbia nudi 27 odsto popusta na avio karte godinu dana nakon izložbe, dok Telekom Srbija priprema posebne pogodnosti na svoje tarife za sve volontere.

Manifest Expo Playmakera

Događaj je završen simboličnim potpisivanjem manifesta zajednice koja veruje da je svaki osmeh diplomatija, a svaki korak doprinos svetskom nasleđu. Kako je rečeno, playmakeri su ti koji će spajati svetove i činiti da se svaki gost u Beogradu oseća kao kod kuće, prerastajući usput u lidere sutrašnjice.

Uz mlade ambasadore, podršku kampanji pružila je i Persida Miljković, najstarija volonterka u Srbiji, čime je poslata poruka da Expo 2027 ujedinjuje sve generacije.