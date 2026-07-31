Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika često ne donosi željeni efekat. Zidovi, krovovi, asfalt i fasade satima nakon zalaska sunca zadržavaju toplotu, pa u dom može da uđe gotovo jednako topao vazduh kao i onaj koji pokušavate da izbacite.

Mnogo efikasnija metoda jeste takozvano vertikalno provetravanje, koje koristi prirodno kretanje toplog i hladnog vazduha. Topao vazduh se podiže ka plafonu i višim delovima kuće ili stana. Kada otvorite prozor na najvišoj tački objekta, omogućavate tom vazduhu da izađe napolje. Istovremeno, kroz prozor koji se nalazi niže, po mogućstvu na severnoj ili zasenčenoj strani, ulazi svežiji vazduh i stvara se prirodna cirkulacija.

Ovaj princip poznat je i kao „efekat dimnjaka“, jer funkcioniše slično kao dimnjak koji izvlači topao vazduh nagore. Za najbolje rezultate potrebno je da sva unutrašnja vrata između donjeg i gornjeg prozora budu otvorena kako bi vazduh mogao nesmetano da prolazi kroz prostorije.

Još jedna česta greška jeste otvaranje prozora prerano. Umesto toga, sačekajte da spoljna temperatura zaista bude niža od temperature u stanu. U većini slučajeva dovoljno je provetravati između 20 i 40 minuta kako bi se najveći deo nagomilane toplote izbacio iz doma.

Ako ste u mogućnosti, isti postupak ponovite rano ujutru, pre nego što sunce počne da zagreva fasadu. Nakon provetravanja zatvorite prozore i spustite roletne ili žaluzine, naročito na osunčanoj strani, kako biste što duže zadržali prijatniju temperaturu u prostorijama.

Iako ova metoda ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, pravilno provetravanje može značajno doprineti prijatnijoj atmosferi u domu. Uz nekoliko jednostavnih navika moguće je smanjiti osećaj zagušljivosti, bolje sačuvati svežinu i učiniti letnje noći znatno prijatnijim za odmor i san.