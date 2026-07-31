Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija u proteklih nekoliko godina značajno promenila i da to najbolje pokazuju ekonomski pokazatelji.

Govoreći o rastu životnog standarda, podsetio je na period kada je država, zbog visokog javnog duga, bila primorana da sprovodi teške mere fiskalne konsolidacije.

- Mi smo imali prosečnu platu od 329 evra i zbog visine javnog duga morali smo da smanjujemo plate i deo penzija. Danas imamo prosečnu platu od 1.050 evra - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da ovakvi rezultati pokazuju koliko se Srbija promenila i koliko je, kako je naveo, napredovala u prethodnim godinama.