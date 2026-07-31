Predsednik je objasnio i koliko je važna infrastruktura i koliko se radi u svim delovima zemlje.

- Sad je postalo normalno to da najbrže rastemo. Ljudi skaču jer vide da radimo. Da ne radimo, ne bi niko došao i tražio. A kad vide da radimo, dođu i traže.

- Sve je urađeno, perfektan put, nije lak put zbog krivina, ali je predivan. Tu je u selu Milanovac prelepo vrelo, onda kad kreneš ka Boru tu mora da se uradi. Sad smo prema Jasikovi uradili put 21 kilometar, najgori kilometar u Srbiji, koji nikada niko nije radio 70 i nešto godina, sad smo u potpunosti uradili i ponosan sam zbog toga.