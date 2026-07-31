Kada pomislite na jogurt, baštovanstvo verovatno nije prva stvar koja vam pada na pamet. Ipak, pojedini baštovani koriste običan jogurt kao prirodni dodatak zemljištu, verujući da može doprineti razvoju korisnih mikroorganizama i boljem napretku biljaka.

Stručnjaci ističu da jogurt nije zamena za đubrivo, već može delovati kao dodatak koji pomaže održavanju mikrobiološke ravnoteže u zemljištu.

Kako jogurt može koristiti paradajzu?

Običan jogurt sa živim bakterijskim kulturama može doprineti kvalitetu zemljišta na nekoliko načina:

unosi mlečno-kiselinske bakterije koje učestvuju u razgradnji organske materije;

sadrži kalcijum, važan za razvoj biljke;

može doprineti raznovrsnijoj mikrobiološkoj zajednici oko korena.

Treba imati u vidu da paradajz najveći deo hranljivih materija i dalje dobija iz kvalitetnog zemljišta i odgovarajućeg đubriva, pa jogurt ne može zameniti redovnu prihranu.

Koji jogurt je pravi izbor?

Za ovu namenu koristi se isključivo običan, nezaslađen jogurt sa živim i aktivnim kulturama.

Izbegavajte jogurte koji sadrže:

dodat šećer;

voće;

arome;

zaslađivače.

Takvi proizvodi mogu privući insekte i narušiti ravnotežu u zemljištu.

Kako pravilno pripremiti rastvor?

Jogurt se nikada ne sipa direktno na zemlju, jer može da se usmrdi, privuče insekte i oteža pristup kiseonika korenu.

Preporučuje se da:

umutite jednu do dve supene kašike običnog jogurta u oko četiri litra vode;

rastvorom zalijete zemlju oko korena biljke;

postupak obavite rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca.

Na taj način korisne bakterije imaju veće šanse da opstanu u zemljištu.

Greške koje treba izbegavati

Iako može biti koristan dodatak, sa jogurtom ne treba preterivati.

Najčešće greške su:

prečesta primena, koja može promeniti osobine zemljišta;

korišćenje zaslađenog ili aromatizovanog jogurta;

upotreba starog ili ukiseljenog rastvora.

Pripremljenu mešavinu najbolje je iskoristiti u roku od 24 do 48 sati.

Da li jogurt zaista poboljšava prinos?

Postoje iskustva baštovana koja ukazuju na moguće koristi ovakve prakse, ali naučni dokazi o njenom uticaju na povećanje prinosa paradajza i dalje su ograničeni. Zbog toga se jogurt može koristiti kao dopuna nezi biljaka, ali ne kao zamena za pravilnu ishranu, zalivanje i odgovarajuće uslove gajenja.

Uz kvalitetno zemljište, redovno zalivanje i pravilnu prihranu, ovakav prirodni dodatak može biti zanimljiv način da dodatno negujete paradajz tokom sezone.