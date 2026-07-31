Papir za pečenje gotovo je nezaobilazan u svakoj kuhinji, ali ga većina koristi isključivo za oblaganje pleha prilikom pečenja kolača, hleba ili peciva.

Međutim, zahvaljujući nelepljivoj površini i otpornosti na visoke temperature, može biti koristan u brojnim drugim situacijama. Evo nekoliko praktičnih načina da ga iskoristite.

1. Napravite improvizovanu poslastičarsku kesu

Ako nemate poslastičarsku kesu, papir za pečenje može poslužiti kao odlična zamena.

Dovoljno je da ga savijete u oblik kupe, napunite otopljenom čokoladom, glazurom ili kremom, a zatim odsečete vrh željene veličine.

Na taj način lako možete ukrašavati:

torte;

kolače;

mafine;

keksiće.

2. Sprečite da se hrana zalepi u zamrzivaču

Papir za pečenje veoma je praktičan kada zamrzavate namirnice koje se lako slepe.

Stavite list papira između:

pljeskavica;

burgera;

palačinki;

komada testa.

Tako ćete kasnije moći lako da odvojite samo onoliko koliko vam je potrebno, bez odmrzavanja cele količine.

3. Zaštitite radnu površinu

Priprema testa, topljenje čokolade ili dekorisanje kolača često ostavljaju nered na radnoj ploči.

Jednostavno raširite papir za pečenje ispod mesta na kojem radite. Kada završite, dovoljno je da ga bacite, a kuhinjska površina ostaće gotovo potpuno čista.

Ovaj trik posebno je koristan kada radite sa lepljivim testom ili kremovima.

4. Koristite ga za oblikovanje i pečenje hrane

Papir za pečenje može olakšati razvlačenje testa jer sprečava lepljenje za radnu površinu.

Osim toga, odličan je za pripremu takozvanih „paketića“ za pečenje, u kojima se namirnice kuvaju u sopstvenoj pari.

Na ovaj način možete pripremati:

ribu;

povrće;

piletinu;

lagane obroke.

Hrana ostaje sočna, a čišćenje pleha nakon pečenja znatno je jednostavnije.

Mali savet: Pre upotrebe proverite deklaraciju proizvođača, jer papir za pečenje ima maksimalnu preporučenu temperaturu na kojoj je bezbedan za korišćenje. Prekoračenje te temperature može dovesti do tamnjenja ili oštećenja papira.