Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Dunav i dalje plovan celom svojom dužinom kroz Srbiju, ali da nizak vodostaj na pojedinim deonicama stvara ozbiljne probleme za plovidbu.

- Nama je Dunav i dalje plovan celom dužinom, ali je na pojedinim mestima toliko plitak da moramo da pravimo prevojnice - rekao je Vučić.

Govoreći o situaciji na tržištu energenata, predsednik je ocenio da je stanje veoma teško.

- Sve oko nafte nam je pakao. Nema dizela nigde. Šta ljudima da pričam? Litar dizela nigde ne možeš da kupiš. Nema - istakao je Vučić.

Kako je naveo, Srbija je deo goriva obezbedila iz operativnih rezervi kako bi zaštitila domaće tržište.

- Dali smo iz operativnih rezervi da ne bismo izvozili za region. Čuvamo svoje rezerve. Dobro je da smo dobili još 28 dana, odnosno četiri nedelje - rekao je predsednik.

Vučić je dodao da očekuje da će u narednih desetak dana razgovarati sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i predsednikom Rusije Vladimirom Putinom o energetskim pitanjima.

Govoreći o velikim požarima koji su pogodili Evropu, predsednik je rekao da je Srbija uputila pomoć ugroženim državama.

- Poslali smo jedan helikopter u Španiju i jedan u Francusku - rekao je Vučić.