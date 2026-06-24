Sa dolaskom letnjih vrućina i temperatura koje već prelaze 30 stepeni Celzijusa, mnogi traže načine da rashlade svoj dom bez neprekidnog korišćenja klima-uređaja i visokih računa za struju.

Stručnjaci ističu da nekoliko jednostavnih promena u svakodnevnim navikama može značajno doprineti prijatnijoj temperaturi u zatvorenom prostoru, čak i tokom najtoplijih dana.

Savete za efikasnije rashlađivanje doma podelio je Peter Nouls, servisni i tehnički stručnjak kompanije British Gas, koji navodi da postoje praktična i pristupačna rešenja dostupna gotovo svakom domaćinstvu.

Trik sa mokrim čaršavom ispred prozora

Jedan od najjednostavnijih saveta uključuje predmet koji gotovo svi imaju u kući – običan čaršav.

Prema rečima stručnjaka, vešanje vlažnog čaršava ispred otvorenog prozora tokom večernjih sati može pomoći da se vazduh koji ulazi u prostoriju prirodno rashladi.

Dok prolazi kroz vlažnu tkaninu, vazduh gubi deo toplote i ulazi u prostoriju prijatnije temperature. Ovaj trik ne zahteva dodatnu potrošnju električne energije i predstavlja jednostavno rešenje za vrele letnje noći.

Zaštitite prozore od direktnog sunca

Prozori okrenuti prema jugu i zapadu tokom leta primaju najveću količinu sunčeve toplote.

Zbog toga stručnjaci preporučuju postavljanje reflektujućih folija koje mogu smanjiti zagrevanje prostorija i ublažiti odsjaj.

Dodatnu zaštitu pružaju svetle zavese i spuštene roletne koje sprečavaju da sunčevi zraci direktno zagrevaju enterijer.

Prozore držite zatvorenim tokom dana

Iako mnogi instinktivno otvaraju prozore čim postane vruće, stručnjaci upozoravaju da to može imati suprotan efekat.

Tokom najtoplijeg dela dana bolje je držati prozore zatvorenim kako bi se sprečio ulazak vrelog spoljnog vazduha u dom.

Provetravanje je najefikasnije rano ujutru i kasno uveče, kada spoljašnja temperatura počne da opada.

Ventilator može biti efikasniji nego što mislite

Pravilno postavljen ventilator može značajno poboljšati cirkulaciju vazduha i pomoći u rashlađivanju prostorije.

Stručnjaci savetuju da ventilatore postavite bliže podu, gde se zadržava hladniji vazduh. Na taj način ventilator neće raznositi najtopliji sloj vazduha koji se prirodno skuplja pri plafonu.

Tokom večeri ventilator može biti usmeren ka otvorenom prozoru kako bi pomogao izbacivanje nagomilanog toplog vazduha iz prostorije.

Isključite uređaje koje ne koristite

Mnogi električni uređaji proizvode toplotu čak i kada nisu aktivno u upotrebi.

Punjači, laptopovi, televizori i drugi uređaji koji ostaju uključeni u struju mogu doprineti dodatnom zagrevanju prostora.

Tokom toplotnih talasa preporučuje se da isključite sve uređaje koje trenutno ne koristite kako biste smanjili stvaranje nepotrebne toplote.

Kuvanje ostavite za jutro ili veče

Šporeti, rerne, ploče za kuvanje, mašine za pranje sudova i sušilice veša oslobađaju veliku količinu toplote.

Zbog toga je najbolje ove uređaje koristiti rano ujutru ili kasno uveče, kada temperature nisu toliko visoke.

Na taj način možete sprečiti dodatno zagrevanje doma tokom najtoplijeg dela dana.

LED sijalice proizvode manje toplote

Klasične sijalice sa žarnom niti pretvaraju veliki deo energije u toplotu, dok LED rasveta troši manje električne energije i znatno manje zagreva prostor.

Zamena starih sijalica LED modelima može doprineti prijatnijoj temperaturi u domu, ali i smanjenju računa za električnu energiju.

Prilagodite dom letnjim uslovima

Osim tehničkih rešenja, stručnjaci savetuju i određene promene u uređenju prostora tokom leta.

Lagani pamučni i laneni prekrivači prijatniji su za korišćenje tokom vrućina od teških materijala koji zadržavaju toplotu.

Takođe, kada god je moguće, deo aktivnosti poput rada, odmora ili obroka može se premestiti na terasu, balkon ili u dvorište kako bi se smanjilo zagrevanje unutrašnjih prostorija.

Iako nijedan od ovih trikova ne može u potpunosti zameniti klima-uređaj tokom ekstremnih toplotnih talasa, kombinacija nekoliko jednostavnih navika može značajno doprineti tome da dom ostane prijatniji, svežiji i udobniji tokom leta.