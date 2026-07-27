Kada temperature pređu 30 stepeni, ventilator je mnogima prvo rešenje za rashlađivanje doma. Ipak, stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku – usmeri ventilator direktno ka sebi, verujući da će tako najbrže rashladiti prostoriju.

Iako vazduh na koži pruža trenutni osećaj svežine, ventilator na taj način ne snižava temperaturu u sobi, već samo pokreće već zagrejan vazduh. Efekat hlađenja traje samo dok ste ispred njega, dok prostorija ostaje podjednako topla.

Trik sa prozorom koji efikasnije rashlađuje dom

Postoji jednostavan način da ventilator radi mnogo efikasnije, bez upotrebe klima-uređaja.

Tokom dana, kada je napolju toplije nego u stanu, ventilator postavite pored otvorenog prozora ili vrata tako da duva ka spolja. Na taj način izbacuje topao vazduh iz prostorije i omogućava da hladniji vazduh iz drugih delova stana lakše uđe unutra.

Uveče i noću, kada spoljašnja temperatura padne, promenite položaj ventilatora. Postavite ga uz otvoren prozor tako da duva ka unutra, čime će hladniji noćni vazduh ulaziti direktno u prostoriju.

Kako da ventilator hladi još bolje

Ako želite još prijatniji osećaj svežine, ispred ventilatora postavite široku posudu sa kockicama leda ili nekoliko zamrznutih flaša vode.

Dok vazduh prolazi preko leda, biće primetno hladniji, pa će prostorija delovati prijatnije čak i bez klima-uređaja.

Greške koje treba izbegavati

Iako ventilator može da olakša boravak u toplim danima, važno je koristiti ga na pravilan način.

Ne ostavljajte ventilator da tokom noći duva direktno u vas, jer to može izazvati ukočen vrat, suve oči, iritaciju sinusa i bolove u mišićima.

Redovno čistite elise ventilatora. Na njima se nakupljaju prašina i alergeni koji se prilikom rada raspršuju po prostoriji, što može pogoršati simptome alergija i otežati disanje osetljivim osobama.

Pravilnim postavljanjem ventilatora i redovnim održavanjem možete znatno poboljšati njegov učinak i lakše podneti letnje vrućine, čak i ako nemate klima-uređaj.