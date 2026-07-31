Kada temperature pređu 35 stepeni, većina ljudi instinktivno poseže za čašom hladne vode. Ipak, u Turskoj mnogi biraju tradicionalni napitak koji se vekovima pije tokom letnjih vrućina – ajran.

Ovaj jednostavan napitak od jogurta, vode i malo soli poznat je po tome što, osim tečnosti, organizmu obezbeđuje i određene minerale izgubljene znojenjem.

Zašto sama voda ponekad nije dovoljna?

Tokom velikih vrućina i pojačanog znojenja telo ne gubi samo vodu, već i elektrolite, posebno natrijum, koji ima važnu ulogu u održavanju ravnoteže tečnosti.

Zbog toga se nakon dugog boravka na suncu mogu javiti:

umor;

slabost;

vrtoglavica;

grčevi u mišićima.

Voda je i dalje najvažniji napitak za hidrataciju, ali posle intenzivnog znojenja organizmu mogu biti potrebni i elektroliti koji se njome ne nadoknađuju.

Šta ajran sadrži?

Ajran se pravi od jogurta, vode i male količine soli.

Zahvaljujući jogurtu, sadrži:

proteine;

kalcijum;

kalijum;

druge minerale.

Dodatak soli obezbeđuje natrijum, pa ovaj napitak može doprineti nadoknadi dela elektrolita izgubljenih znojenjem.

Zbog toga ga mnogi biraju nakon boravka na visokim temperaturama ili fizičke aktivnosti.

Kako da napravite domaći ajran?

Za jednu čašu biće vam potrebno:

pola čaše običnog jogurta;

pola čaše hladne vode;

prstohvat soli.

Sve sastojke dobro umutite dok napitak ne postane penast. Po želji možete dodati nekoliko listića sveže nane ili malo kima za dodatnu aromu.

Šta kaže nauka?

Pojedina istraživanja pokazuju da napici koji sadrže proteine i elektrolite mogu duže zadržavati tečnost u organizmu u odnosu na običnu vodu.

Pošto je ajran napravljen od jogurta, vode i soli, njegov sastav je sličan drugim mlečnim napicima koji mogu doprineti efikasnijoj hidrataciji nakon gubitka tečnosti.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ajran nije zamena za vodu, već može biti dopuna hidrataciji, posebno nakon pojačanog znojenja.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe koje imaju visok krvni pritisak, bolesti bubrega ili im je savetovano da ograniče unos soli trebalo bi da vode računa o količini soli u ajranu i da se, po potrebi, posavetuju sa lekarom.

Za većinu zdravih ljudi čaša hladnog ajrana može biti prijatno osveženje tokom vrelih dana, ali osnovni izvor hidratacije i dalje treba da bude dovoljna količina vode.