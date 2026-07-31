Mnogi posegnu za sodom bikarbonom kada ih muči gorušica, jer može da ublaži osećaj pečenja već za nekoliko minuta. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovo nije dugoročno rešenje i da njena česta upotreba može imati neželjene posledice.

Iako neutrališe želudačnu kiselinu, soda bikarbona ne otklanja uzrok tegoba, a kod pojedinih osoba može izazvati nadimanje i druge neprijatnosti.

Šta se dešava u želucu nakon sode bikarbone?

Kada soda bikarbona dođe u kontakt sa želudačnom kiselinom, dolazi do hemijske reakcije pri kojoj nastaju voda, so i ugljen-dioksid.

Upravo taj gas može izazvati:

podrigivanje ;

; osećaj nadutosti;

pritisak u želucu.

Kod nekih ljudi povećani pritisak u želucu može doprineti vraćanju želudačnog sadržaja u jednjak, pa se osećaj pečenja ubrzo ponovo javlja.

Važno je napomenuti da se takozvani „povratni efekat“ pojačanog lučenja kiseline najčešće povezuje sa antacidima na bazi kalcijum-karbonata, dok za sodu bikarbonu nema dovoljno dokaza da izaziva isti mehanizam. Međutim, njena upotreba nosi druge rizike.

Problem je velika količina natrijuma

Jedna kašičica sode bikarbone sadrži približno 1.200 miligrama natrijuma, što predstavlja značajnu količinu soli.

Zbog toga bi osobe koje imaju:

povišen krvni pritisak;

bolesti srca;

bolesti bubrega;

dijetu sa ograničenim unosom natrijuma,

trebalo da izbegavaju ovakav način ublažavanja gorušice ili da se prethodno posavetuju sa lekarom.

Šta može pomoći kod povremene gorušice?

Ako se tegobe jave nakon obroka, stručnjaci preporučuju nekoliko jednostavnih koraka:

pijte vodu u manjim gutljajima;

nemojte leći odmah nakon jela;

izbegavajte masnu, začinjenu i veoma obilnu hranu;

ostanite u uspravnom položaju najmanje sat vremena posle obroka;

lagana šetnja može pomoći varenju.

Ako se gorušica javlja često ili je praćena jakim bolovima, otežanim gutanjem ili drugim simptomima, potrebno je obratiti se lekaru.

Kada soda bikarbona može imati smisla?

Soda bikarbona može privremeno ublažiti povremenu gorušicu kada pri ruci nema drugih preparata, ali nije namenjena redovnoj upotrebi.

Za osobe koje imaju česte tegobe postoje lekovi za neutralisanje želudačne kiseline i preparati na bazi alginata koji stvaraju zaštitni sloj na sadržaju želuca i mogu efikasnije ublažiti simptome refluksa.

Ako se gorušica ponavlja više puta nedeljno ili traje duže vreme, važno je utvrditi uzrok, umesto da se simptomi stalno prikrivaju kućnim metodama.