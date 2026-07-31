Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorio je da toplotni talas koji je zahvatio Srbiju može ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva i pozvao građane da preduzmu mere zaštite tokom narednih dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najteži period očekuje se od 5. do 8. avgusta, kada će maksimalna dnevna temperatura u većem delu Srbije dostići oko 40 stepeni.

Ne izlazite napolje u najtoplijem delu dana

Iz Batuta savetuju građanima da izbegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana, a ukoliko izlazak nije moguće odložiti, preporučuje se nošenje lagane odeće svetlih boja, šešira ili kačketa sa širokim obodom, naočara za sunce i kreme sa zaštitnim faktorom najmanje 30.

Građanima se savetuje i da izbegavaju teže fizičke aktivnosti, a ukoliko su one neophodne, da ih obavljaju između četiri i sedam časova ujutru, kada su temperature najniže.

Deca, trudnice i stariji u najvećem riziku

Batut posebno upozorava da bebe i mala deca ne bi trebalo da borave napolju tokom najvećih vrućina.

Trudnicama se preporučuje da izbegavaju duži boravak na suncu, da uvek sa sobom imaju vodu i prave češće pauze u hladu.

Starijim osobama savetuje se da ostanu u rashlađenim prostorijama i da izbegavaju izlazak tokom dana.

Klima na 27 stepeni i najmanje dve litre vode

Preporuka je da se prostorije rashlađuju provetravanjem tokom noći i ranih jutarnjih sati, dok tokom dana treba držati spuštene roletne i zatvorene prozore.

Ukoliko se koristi klima-uređaj, Batut savetuje da temperatura bude podešena na 27 stepeni, uz korišćenje ventilatora.

Odrasli bi trebalo da unose između dve i tri litre tečnosti dnevno, odnosno približno jednu čašu vode na svakih sat vremena, uz izbegavanje alkohola, kafe i zaslađenih napitaka.

Poseban oprez za hronične bolesnike

Hronični bolesnici i osobe koje koriste više lekova trebalo bi da se konsultuju sa lekarom zbog mogućeg uticaja terapije na podnošenje visokih temperatura.

Srčanim bolesnicima savetuje se češća kontrola krvnog pritiska, dok dijabetičari treba redovno da proveravaju nivo šećera u krvi i izbegavaju hodanje bosi kako bi sprečili povrede.

Batut preporučuje i lakšu ishranu sa više manjih obroka, izbegavanje teške i masne hrane, kao i pravilno čuvanje namirnica zbog visokih temperatura.