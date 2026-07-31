Fotografija tanjira prepunih suhomesnatih proizvoda ubrzo je završila na društvenim mrežama i izazvala brojne komentare.

Kako prenose rumunski mediji, sobarice su primetile da su u sobi ostavljeni tanjiri sa izuzetno velikom količinom hrane. Kada su ih preuzele i izmerile, ustanovile su da se na njima nalazilo čak 2,6 kilograma različitih suhomesnatih proizvoda.

Iz uprave hotela objasnili su da problem nije u tome što su gosti uzeli hranu sa švedskog stola, jer su platili all inclusive aranžman koji podrazumeva neograničenu konzumaciju tokom boravka. Međutim, istakli su da ostavljanje tolikih količina hrane u sobi predstavlja potencijalni zdravstveni rizik, budući da se suhomesnati proizvodi i druga lako kvarljiva hrana mogu pokvariti ako satima stoje na visokim temperaturama.

Fotografija i priča brzo su se proširile društvenim mrežama, gde su izazvale podeljena mišljenja. Jedni smatraju da su gosti imali pravo da uzmu koliko žele, budući da su platili uslugu, dok drugi ocenjuju da je ovakvo ponašanje preterano i da pokazuje nedostatak kulture.

U komentarima su se nizale i brojne šale. Jedan korisnik napisao je da je sasvim normalno poneti sendvič ili kroasan za kasnije, ali da je nekoliko kilograma suhomesnatih proizvoda ipak previše. Drugi su isticali da visoke cene hrane podstiču ovakvo ponašanje, dok su treći kroz humor komentarisali da je količina hrane dovoljna za nekoliko dana obroka.

Ova nesvakidašnja situacija ponovo je otvorila raspravu o tome gde je granica između prava koje pruža all inclusive aranžman i odgovornog ponašanja gostiju. Iako pravila većine hotela dozvoljavaju konzumaciju hrane u okviru restorana, mnogi smatraju da bi u ovakvim situacijama ipak trebalo pokazati više umerenosti i izbegavati nepotrebno bacanje ili kvarenje hrane.