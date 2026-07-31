Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Svrljig, gde se okupio veliki broj građana kako bi ga pozdravio.

Sa predsednikom su u obilasku bili ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković i narodni poslanik i inicijator manifestacije "Belmužijada" Milija Miletić.

Obraćajući se okupljenima, Vučić je najavio nova ulaganja u infrastrukturu i razvoj ovog kraja.

- Video sam da osim sportske hale i mnogih puteva, odobrićemo 20 kilometara puteva da se odmah radi, pre jeseni i zime - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da mu je jedan od glavnih ciljeva da u Svrljig dovede investitora koji bi otvorio nova radna mesta.

- Za mene je važno da pokušamo da pronađemo jednog investitora za Svrljig koji će da zaposli 100 do 150 žena, kako ljudi ne bi napuštali svoja ognjišta i imali budućnost - poručio je predsednik.

Najavio je i velike saobraćajne projekte za naredne godine.

- Takođe, da uradimo brzu magistralu od 2028. ili 2029. godine, Malča – Svrljig – Zaječar. Moramo da radimo i oko vodovoda i kanalizacije - rekao je Vučić.