Čišćenje kupatila mnogima je jedan od najnapornijih kućnih poslova. Kamenac, naslage sapuna i mrlje na slavinama i staklu često zahtevaju mnogo truda, a ni skupa sredstva za čišćenje ne daju uvek očekivane rezultate.

Međutim, postoji jednostavan trik koji poslednjih godina privlači pažnju ljubitelja kućnih saveta – obična aluminijumska folija.

Kako aluminijumska folija pomaže protiv kamenca?

Kamenac se najčešće zadržava na hromiranim slavinama, držačima za tuš i drugim metalnim površinama. Kada se aluminijumska folija zgužva u lopticu i pokvasi, njene ivice mogu pomoći u uklanjanju naslaga kamenca bez grubog grebanja površine.

Kod tvrdokornih naslaga mnogi preporučuju da se površina prethodno nakvasi toplom vodom ili blagim sredstvom za čišćenje kako bi kamenac omekšao.

Napomena: Pre nego što foliju upotrebite na vidljivim ili osetljivim površinama, isprobajte je na manjem, skrivenom delu kako biste proverili da li može ostaviti tragove ili oštetiti završnu obradu.

Slavine mogu ponovo da zablistaju

Za čišćenje slavina dovoljno je da:

zgužvate komad aluminijumske folije u lopticu;

pokvasite slavinu toplom vodom;

laganim kružnim pokretima pređete preko mesta na kojima se nalazi kamenac;

na kraju površinu prebrišete suvom krpom od mikrofibera.

Na isti način mogu se očistiti i držači za tuš, metalne rešetke odvoda i drugi hromirani delovi kupatila.

Kako ukloniti tvrdokorne mrlje?

Ako se na keramici ili drugim površinama nalaze tvrdokorne naslage, može pomoći kombinacija sode bikarbone i vode.

Nanesite sodu na mrlju, ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim pažljivo očistite površinu.

Ipak, aluminijumska folija se ne preporučuje za površine sa oštećenom glazurom ili delovima koji su već izgrebani, jer može ostaviti sive tragove ili dodatno oštetiti završni sloj.

Sjajne staklene tuš kabine uz jednostavan trik

Naslage kamenca na staklu najlakše ćete omekšati rastvorom alkoholnog sirćeta i vode u razmeri 1:1.

Nakon nekoliko minuta delovanja, površinu isperite i obrišite gumenim brisačem kako biste sprečili zadržavanje kapljica i stvaranje novih naslaga.

Dodatni savet je da posle svakog tuširanja uklonite vodu sa stakla brisačem. Ova jednostavna navika znatno usporava nakupljanje kamenca i olakšava naredno čišćenje.

Iako aluminijumska folija može biti koristan saveznik u uklanjanju pojedinih naslaga, najbolje rezultate daje u kombinaciji sa redovnim održavanjem kupatila i blagim sredstvima za čišćenje.