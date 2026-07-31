Pečene paprike omiljeni su letnji specijalitet i odličan prilog uz brojna jela. Ipak, mnogima se dešava da paprike posle pečenja ostanu bljutave ili da se ispeku neravnomerno – s jedne strane budu premekane, dok s druge ostanu gotovo sirove.
Iskusne domaćice imaju jednostavan trik koji može da reši oba problema i učini paprike ukusnijim i ravnomerno pečenim.
Tajna je u jednom malom otvoru
Pre nego što stavite paprike u tiganj ili na pečenje, dobro ih operite i obrišite.
Zatim na svakoj paprici napravite malu rupicu prstom ili vrhom noža i u nju sipajte oko pola kašičice soli.
Na ovaj način so dospeva u unutrašnjost paprike, pa se ravnomernije raspoređuje tokom pečenja i doprinosi punijem ukusu.
Kako pravilno ispeći paprike?
Kada završite sa soljenjem, paprike poređajte u tiganj.
Dodajte:
- malo ulja;
- oko pola šolje vode.
Pecite ih na umerenoj temperaturi, povremeno okrećući, dok potpuno ne omekšaju i ne dobiju ravnomerno zapečenu koricu sa svih strana.
Voda će pomoći da paprike omekšaju, dok će se njenim isparavanjem stvoriti uslovi da se na kraju lepo zapeku.
Rezultat su mekane i ukusne paprike
Ovaj jednostavan trik pomaže da paprike:
- ravnomerno upiju so;
- budu mekane i sočne;
- dobiju ujednačenu zlatnosmeđu koricu;
- zadrže bogat ukus.
Uz samo jedan dodatni korak tokom pripreme, lako možete izbeći najčešće greške i svaki put dobiti savršeno pečene paprike koje će biti odličan prilog ili lagani letnji obrok.
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