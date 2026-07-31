Pečene paprike omiljeni su letnji specijalitet i odličan prilog uz brojna jela. Ipak, mnogima se dešava da paprike posle pečenja ostanu bljutave ili da se ispeku neravnomerno – s jedne strane budu premekane, dok s druge ostanu gotovo sirove.

Iskusne domaćice imaju jednostavan trik koji može da reši oba problema i učini paprike ukusnijim i ravnomerno pečenim.

Tajna je u jednom malom otvoru

Pre nego što stavite paprike u tiganj ili na pečenje, dobro ih operite i obrišite.

Zatim na svakoj paprici napravite malu rupicu prstom ili vrhom noža i u nju sipajte oko pola kašičice soli.

Na ovaj način so dospeva u unutrašnjost paprike, pa se ravnomernije raspoređuje tokom pečenja i doprinosi punijem ukusu.

Kako pravilno ispeći paprike?

Kada završite sa soljenjem, paprike poređajte u tiganj.

Dodajte:

malo ulja;

oko pola šolje vode.

Pecite ih na umerenoj temperaturi, povremeno okrećući, dok potpuno ne omekšaju i ne dobiju ravnomerno zapečenu koricu sa svih strana.

Voda će pomoći da paprike omekšaju, dok će se njenim isparavanjem stvoriti uslovi da se na kraju lepo zapeku.

Rezultat su mekane i ukusne paprike

Ovaj jednostavan trik pomaže da paprike:

ravnomerno upiju so;

budu mekane i sočne;

dobiju ujednačenu zlatnosmeđu koricu;

zadrže bogat ukus.

Uz samo jedan dodatni korak tokom pripreme, lako možete izbeći najčešće greške i svaki put dobiti savršeno pečene paprike koje će biti odličan prilog ili lagani letnji obrok.