Nadutost, osećaj težine u stomaku i usporeno varenje problemi su sa kojima se mnogi povremeno suočavaju. Zbog toga su poslednjih godina sve popularniji napici koji sadrže vlakna i druge sastojke za koje se veruje da mogu doprineti boljem radu probavnog sistema.

Jedan od njih priprema se od samo dva sastojka – semenki čije ili lana i jabukovog sirćeta. Iako pojedini tvrde da pomaže pri mršavljenju, stručnjaci ističu da takvi napici nisu zamena za uravnoteženu ishranu i zdrav način života.

Kako se priprema?

Za pripremu ovog napitka potrebno je:

1 kašika čia ili mlevenog lanenog semena

1 čaša mlake vode

1 kašičica jabukovog sirćeta

Semenke ostavite da odstoje u vodi oko 10 minuta kako bi nabubrile, zatim dodajte jabukovo sirće. Po želji možete dodati nekoliko kapi limunovog soka.

Napitak se najčešće pije oko 30 minuta pre spavanja.

Kako bi mogao da deluje?

Čia i lan bogati su vlaknima koja upijaju vodu i mogu doprineti redovnijem pražnjenju creva, većem osećaju sitosti i boljem varenju.

Jabukovo sirće se često povezuje sa regulacijom nivoa šećera u krvi nakon obroka, a neka istraživanja ukazuju da može imati skroman uticaj na telesnu težinu kada se koristi uz uravnoteženu ishranu i fizičku aktivnost.

Ipak, ne postoje dokazi da ovaj napitak "čisti creva", "detoksikuje organizam" ili topi kilograme preko noći.

Greške koje mogu umanjiti efekat

Ako odlučite da isprobate ovaj napitak, obratite pažnju na nekoliko stvari:

ne koristite vrelu vodu

ne dodajte previše jabukovog sirćeta jer može nadražiti želudac

izbegavajte obilne i masne večere neposredno pre napitka

ne očekujte brze rezultate bez promena u ishrani i načinu života

Ko treba da bude oprezan?

Osobe koje imaju čir na želucu, gastroezofagealni refluks (GERB) ili druge probleme sa želucem trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre konzumiranja jabukovog sirćeta.

Takođe, trudnice, dojilje i osobe koje uzimaju određene lekove trebalo bi da potraže savet zdravstvenog radnika pre uvođenja ovakvih napitaka u svakodnevnu rutinu.

Šta možete da očekujete?

Kod pojedinih ljudi povećan unos vlakana može doprineti redovnijem pražnjenju creva i smanjenju osećaja nadutosti. Međutim, trajni gubitak telesne težine ne može se postići samo jednim napitkom, već zahteva uravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i dugoročne zdrave navike.