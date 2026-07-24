Asmin Durdžić rešio je da se oglasi nakon što su njegovi roditelji Mustafa i Mevlida Durdžić otkrili da su ga blokirali.

Nakon niza neprijatnih situacija roditelji su doneli odluku da prekinu komunikaciju sa Asminom, a on i dalje ključa od besa zbog situacija o kojima region ne prestaje da bruji.

- Tek sada nakon nekoliko dana vidim šta se sve radilo i pričalo i dok sam bio i rijalitiju, ali i u danima kada sam izašao iz njega. Sad ću sve da objavljujem i imaću sve informacije za 4 sata. I saznaću ko moje roditelje truje i ubacuje u kolo, pa ćemo drugačije. Mislili ste da nikada neću izaći i saznati za manipulacije - napisao je Asmin na Instagram storiju, ali se tu nije zaustavio.

- Svi koji su najstrašnije gazili mene i moju porodicu u Eliti dobili su od mame i tate poljubac i zagrljaj. Niko mene nije pitao kako se ja osećam, kako sam se osećao 10 meseci, kako mi je sad. Bitno je da se menja ploča i da se diže u nebesa onaj ko me je srozao. Ponosan sam na to - dodao je on na sledećem storiju.

Inače, Asminovi roditelji su na žurci povodom kraja Elite svim srcem bili uz njegovu bivšu verenicu Staniju Dobrojević, ali i majku njihove unuke, Aneli Ahmić.

Budući da je sa obe bivše mesecima bio u turbulentnom odnosu, Asmin roditeljima nije mogao da pređe preko bliskosti sa njima.

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